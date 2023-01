i Autor: Morning Calm Weekly Newspaper Installation flickr.com Wyrzutnia rakiet Patriot

Wojna na Ukrainie

Amerykańskie szkolenia Ukraińców z obsługi systemu Patriot

W przyszłym tygodniu mają rozpocząć się w Stanach Zjednoczonych szkolenia ukraińskich żołnierzy z obsługi systemu obrony powietrznej Patriot - poinformowała we wtorek stacja CNN, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. Wojna na Ukrainie trwa już niemal rok. Choć Rosja zakładała szybki atak i zdobycie kraju, to tak się jednak nie dziej. Ukraińcy walczą o ojczyznę. Choć bezpośrednio żaden kraj w ten konflikt się nie angażuje, to pomoc nadchodzi z wielu państw. Teraz Ukraińcy mają szkolić się w USA z obsługi systemu Patriot.