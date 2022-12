i Autor: Morning Calm Weekly Newspaper Installation flickr.com Wyrzutnia rakiet Patriot

Przeniesienie systemu Patriot do Polski. Media donoszą o przygotowaniach Bundeswehry

Jak dowiedziała się agencja dpa Bundeswehra rozpocznie w przyszłym tygodniu przygotowania do przeniesienia do Polski swojego systemu obrony powietrznej Patriot. We wtorek do Polski ma udać się zespół rozpoznawczy.