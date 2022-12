Wyrzutnie Patriot jednak w Polsce. Wiemy, gdzie powinny zostać rozmieszczone

W listopadzie minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Jakiś czas później minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że Patrioty proponowane stronie polskiej mogłyby zostać przekazać walczącym Ukraińcom. Pomysł Błaszczaka spotkał się ze sporą krytyką. To nie koniec zamieszania, ale wszystko wskazuje na to, że Patrioty będą w Polsce. W najnowszym wpisie właśnie do tej kwestii odniósł się Błaszczak, który na Twitterze potwierdził, że "przechodzi do roboczych ustaleń" w sprawie. Spytaliśmy eksperta, gdzie powinny zostać rozlokowane Patrioty w Polsce, aby ochronić mieszkańców Polski.

Patrioty powinny znaleźć się w Katowicach i stolicy

- Rozmieszczenie Patriotów powinno być rozplanowane tak, by najlepiej zwalczyć potencjalne zagrożenia. Mam tu na myśli np. pociski manewrujące czy balistyczne. Najczęściej takie systemy jak Patriot są w miejscach, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna i aglomeracje. Wzmożonej ochronie podawane są obiekty, które dla nas są bardzo istotne, ale także są ważne są także dla przeciwnika, który chce je zniszczyć, a ich zniszczenie sprawi zachwianie się naszego bezpieczeństwa np.energetycznego. Ochrona aglomeracji miejskich w tym stolicy państwa jest bardzo istotna, ale także np. Katowic, bo tam mamy przemysł. Tam skupia się przemysł - przekazał nam prof. płk. rezerwy, który spędził 35 lat w siłach powietrznych w dywizjonie rakietowym Maciej Marszałek.

Po rozmowie z 🇩🇪MON,z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia 🇺🇦. Rozmieszczenie Patriotów na zachodniej 🇺🇦 zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń ws. umieszczenia wyrzutni w 🇵🇱i wpięcia ich w nasz system dowodzenia— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 6, 2022