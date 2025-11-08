Ambasador Wielkiej Brytanii przyznaje: Polska stała się polem doświadczalnym dla rosyjskich ataków hybrydowych

Ambasador Melinda Simmons podkreśla, że tzw. wojna hybrydowa to w rzeczywistości zbiór realnych, niebezpiecznych ataków – od sabotażu infrastruktury i dezinformacji po instrumentalne wykorzystywanie migrantów.

Jej zdaniem Polska staje się polem testowym dla tych działań, a Rosja wykorzystuje je, by podważyć spójność europejską.

W tym kontekście planowany traktat polsko-brytyjski ma pogłębić współpracę w dziedzinie obronności, technologii i bezpieczeństwa, wzmacniając wspólne przywództwo i odporność Europy.

Pierwszy w Polsce wywiad z Melindą Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce | GARDA

Ambasador WB w programie "Garda"

Melinda Simmons, zapytana o prowadzoną przez Federację Rosyjską wojnę hybrydową, zauważa, że termin „hybrydowy” jest zbytnim uproszczeniem. - Dla mnie osobiście pod pojęciem wojny hybrydowej kryje się szereg ofensywnych, agresywnych działań. Każde z nich jest niebezpieczne i szczerze mówiąc może grozić śmiercią. One mogą poza tym wywoływać chaos. Mogą być szeregiem wszelkiego rodzaju zagrożeń. Mam na myśli ataki na kluczową infrastrukturę państwa, wpływ dezinformacji na społeczeństwo, ale też ataki na magazyny i centra handlowe na przykład te, do których doszło w Polsce. Ale atakiem hybrydowym jest też instrumentalne wykorzystywanie migrantów, którzy szturmują granicę białoruską – mówi brytyjska ambasador w Polsce, dodając, że wszystkie te działania są częścią tego, co zbiorczo nazywamy wojną hybrydową.

- Ale podkreślam, że każde z tych działań jest przede wszystkim atakiem. Każde z nich to próba osłabienia suwerenności państwa, przetestowania jego determinacji i zdolności obronnych. I jako takie, stanowi atak, który wymaga reakcji. Polska, moim zdaniem, coraz bardziej staje się polem doświadczalnym dla tych różnych form oddziaływania, choć Wielka Brytania również ich doświadczyła. Często martwię się, że w ważnej debacie o walce militarnej ryzykujemy utratę z oczu tego aspektu. Dla mnie wszystkie te hybrydowe działania i próby oraz ataki są częścią arsenału, za pomocą którego Rosja stara się podważyć spójność europejską. I musimy traktować je wszystkie poważnie – zauważa Melinda Simmons.

Polsko-brytyjski traktat obronny

Ambasador Wielkiej Brytanii została zapytana przez redaktora Jana Złotorowicza także m.in. o planowany traktat polsko-brytyjski. – Jest to traktat o współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Nasi szefowie rządów ogłosili go na początku roku. Opiera się on na bardzo silnych relacjach, które już istnieją i nadal się rozwijają. Traktat ma wnieść nowy poziom ambicji do tej współpracy, uwzględniając naszą wspólną ocenę zagrożeń bezpieczeństwa, z jakimi mierzy się Europa jako całość, a w szczególności Polska – jako kraj graniczący z Rosją i oczywiście z Ukrainą, gdzie toczy się wojna – powiedziała Simmons.

- Traktat będzie zawierał zobowiązania do dalszych wspólnych działań innowacyjnych i współpracy na rzecz wspólnej obrony. Będą mu towarzyszyć programy współpracy w zakresie rozwoju technologii, jej transferu, a także refleksji nad tym, jak może się to przyczynić do wzrostu i dobrobytu naszych krajów, a w konsekwencji całej Europy. Chcemy w ten sposób wzmocnić naszą pozycję przywódczą, którą już pokazaliśmy – dodała Melinda Simmons.

