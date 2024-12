Wszystko wytłumaczył

Ależ draka w Sejmie! Poseł przekazał Tuskowi spodnie

6 grudnia to Mikołajki, nic więc dziwnego, że przekazujemy sobie prezenty. O tym szczególnym dniu pamiętał również Konrad Berkowicz, który przyniósł do Sejmu bawarskie spodnie dla... Donalda Tuska. - Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska tradycyjny strój narodowy, proszę bardzo - spodnie bawarskie. Niecodzienna zachowanie posła wyraźnie rozbawiło salę obrad. Zobaczcie nagranie.