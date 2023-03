Aleksander Kwaśniewski na szefa NATO? Stanowcza reakcja byłego prezydenta

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum

Aleksander Kwaśniewski dodał też, że: - To, że wschodnia flanka NATO jest wzmacniana, że mamy żołnierzy amerykańskich, to że możemy mieć dostęp do najnowocześniejszej broni, to są ogromnie ważne kwestie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa - podkreślił były prezydent. I dodał, że w obliczy rosyjskiej agresji NATO pokazało swoją jedności i determinację. Zaznaczył że, dzięki Joe Bidenowi NATO działa jak należy i ma silne amerykańskie przywództwo. W czasie rozmowy w programie "7 pytań o 7:07", pojawił się też temat tego, czy Kwaśniewski chciałby zostać nowym szefem NATO, o czym od pewnego czasu się mówi. Czy Kwaśniewski będzie kandydował na nowego szefa Sojuszu?

Kwaśniewski odpowiedział wprost: - To są na razie spekulacje, które gdzieś się pokazały. Oczywiście traktuję je z satysfakcją, że po tylu latach moje nazwisko ktoś przypomina, ale wydaje mi się, że wyścig do NATO odbędzie się wśród aktualnych polityków. Tam jest wielu chętnych i będą szukali poparcia. Mogą dużo łatwiej to robić, bo mają mnóstwo forów, na których się spotykają. Byli politycy trochę są osamotnieni w swoim działaniu i prowadzić taką kampanię na swoją rzecz jest bardzo trudno - ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dopytany odparł: - Dopóki ktoś poważny nie przeprowadzi ze mną poważnej rozmowy, to traktuję to jako medialne spekulacje. Sympatyczne, ale nierealne.

