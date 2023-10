i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Aleksander Kwaśniewski

Kto by się spodziewał!

Aleksander Kwaśniewski chwali PiS!

Takie słowa tuż przed wyborami! Trzeba przyznać, że dla wielu to może być zaskoczenie. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z dziennikarzem chwali PiS i przyznaje się do błędu w ocenie politycznej sytuacji. - Opozycja tego nie zauważyła i ja sam tego nie zauważyłem, co słusznie rozpoznał PiS - przyznał Kwaśniewski. O co chodzi?