Aleksander Kwaśniewski w szpitalu. Miał być na konwencji Lewicy

Aleksander Kwaśniewski jest w szpitalu

Jak poinformował ze sceny podczas konwencji rzecznik Lewicy Marek Kacprzak, były prezydent zmaga się z problemami zdrowotnymi. — Musi udać się na kolejny zabieg — poinformował Kacprzak. Kwaśniewskiego powitał jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty. — Panie prezydencie, drogi Aleksandrze. Byłeś najlepszym prezydentem w naszym kraju. Wiem, że jesteś w szpitalu, bo rozmawiamy często. Naprawdę życzymy ci zdrowia. Chcieliśmy, żebyś prowadził nas bezpośrednio, ale wiemy, że prowadzisz nas nawet stamtąd — mówił Czarzasty.

Kwaśniewski na konwencji Lewicy: Serce mam po lewej stronie

Na konwencji Lewicy, która odbyła się w sobotę, wyemitowano nagranie z przemową Aleksandra Kwaśniewskiego. — Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie i uczynię to raz jeszcze z przekonaniem i pewnością, że to dobrze ulokowany głos — powiedział były prezydent. Zwrócił się także z apelem do wyborców — Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partie dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale gdzie ważną rolę będzie odgrywać Lewica.

Lewica jest gwarantem praw kobiet, świeckiego państwa. Jest gwarantem, że osiągniemy postęp w usługach publicznych, w dobrej edukacji, lepszej ochronie zdrowia. W budowaniu żłobków i przedszkoli, żeby rodziny mogły się rozwijać bez obawy o swoje kariery zawodowe — mówił były prezydent.

