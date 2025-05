Wynagrodzenie dla Pierwszej Damy? Polacy zabrali głos

„Jak idzie wdeptywanie w ziemię Włodzimierza Putina?” Nagłe pytanie Brauna do Hołowni

Pensja dla Pierwszej Damy

Zbliżają się wybory prezydenckie, w których po raz kolejny wyłonimy prezydenta Polski. Razem z głową państwa w pałacu zamieszka również nowa Pierwsza Dama. Chociaż małżonka prezydenta pełni istotną rolę reprezentacyjną w jego prezydenturze, wydaje się jednak nie być dostatecznie doceniania, bo nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia z budżetu państwa. Temat jednak co jakiś czas pojawia się na kanwie debaty publicznej. O pensji dla pierwszej damy zrobiło się głośno już w lipcu 2016 roku, kiedy do Sejmu trafił projekt ustawy o zarobkach ministrów, który miał uregulować także kwestię zarobków małżonki urzędującego prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość jednak wycofało się z tego pomysłu po kilku dniach od złożenia projektu.

Agata Duda zadała szyku podczas Święta Niepodległości. Postawiła na najmodniejsze kolory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co sądzą Polacy?

W najnowszym sondażu Instytutu badań Pollster zapytaliśmy o to, czy Pierwsza Dama powinna otrzymywać pensję za pełnienie swojej funkcji. Zdania w tej kwestii wydaja się być mocno podzielone, ponieważ zdecydowanie na „tak" opowiedziało się 11 proc. badanych, a „Raczej tak" stwierdziło 26 proc. Na „Raczej nie" było 24 proc., a zdecydowany sprzeciw wypłacaniu wynagrodzenia dla pierwszej damy zadeklarowało 25 proc. ankietowanych. „Nie wiem/ trudno powiedzieć" – odpowiedziało z kolei 14proc. respondentów.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 07-08.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1077 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3proc.