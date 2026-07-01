Alarm po słowach Zełenskiego. Siemoniak ostrzega: Rosja może wykorzystać konflikt o Wołyń

W porannej rozmowie RMF FM minister Tomasz Siemoniak przyznał, że konflikt wokół Wołynia i ostatnie napięcia na linii Warszawa–Kijów są bacznie obserwowane przez rosyjskie służby. – Ta wojna informacyjna od wielu tygodni jest prowadzona na znacznie wyższym poziomie. Przejawia się to m.in. wpływaniem na polską infosferę i polski internet. Wykorzystywane są do tego również boty, trolle oraz wszystkie narzędzia z arsenału cyberwojny – powiedział. Szef resortu wskazał, że rzeczywiste wydarzenia polityczne i historyczne stały się idealnym paliwem dla rosyjskich operacji wpływu. – Fatalne decyzje dotyczące nadania imienia bohaterom jednej z jednostek wojskowych sprawiają, że teraz oliwy do ognia dolewa się bardzo łatwo – podkreślił minister.
Zobacz: Młody lekarz Dawid Kacprzyk znów zwrócił pieniądze. Inny szpital, spora kwota!
Zdaniem Siemoniaka, Kreml od początku wojny dąży do rozbicia polsko-ukraińskiego sojuszu. Teraz, gdy emocje wokół Wołynia znów narastają, Rosja może spróbować wykorzystać sytuację. Minister wspomniał również o możliwych scenariuszach prowokacji. – Nic prostszego niż teraz przeprowadzić jakąś prowokację, na przykład zorganizować zamach na ukraińską kobietę z dziećmi. To podniosłoby napięcie do absolutnie niewyobrażalnego poziomu po obu stronach – ostrzegł Siemoniak. Minister zapewnił, że polskie służby biorą pod uwagę nawet najbardziej dramatyczne scenariusze. Ujawnił również, że ABW rozbiła mechanizm wykorzystywania ukraińskich uchodźców do działań inspirowanych przez Rosję.
Sprawdź: Poboży: Prezydent Nawrocki nie będzie akceptował promocji banderyzmu
Według ministra, celem Moskwy jest sianie podziałów zarówno między Polakami i Ukraińcami, jak i wewnątrz samej ukraińskiej społeczności. Tomasz Siemoniak w RMF FM wskazał również, że najbliższe tygodnie mogą być kluczowe dla relacji polsko-ukraińskich, a każda prowokacja może wywołać konsekwencje daleko wykraczające poza spór o pamięć Wołynia.
Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu