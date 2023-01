Słowa Sikorskiego o podziale Ukrainy wywołały szok

Radosław Sikorski wywołał oburzenie swoją wypowiedzią, której udzielił w radiu Zet w czasie rozmowy z Bogdanem Rymanowskim. Gdy pojawił się temat wojny na Ukrainie, europoseł Sikorski został zapytany, czy jego zdaniem, rząd PiS-u "myślał o rozbiorze Ukrainy". W odpowiedzi padły zaskakujące słowa, Sikorski powiedział, że rząd "miał moment zawahania". I wyznał: - W pierwszych dziesięciu dniach wojny, kiedy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie. Że może Ukraina upadnie - tłumaczył polityk. — I gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być - stwierdził na poważnie europoseł. Jego wypowiedź wywołała ogromną burzę, a politycy władzy nie zostawili na niej suchej nitki. Ostro ocenił ją między innymi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - Ten facet, pożyteczny idiota Rosjan z Chobielina, powinien już dzisiaj złożyć mandat europosła. To jego kolejny wybryk, który jest wykorzystywany przez rosyjską propagandę – komentował polityk w Polsacie. Ale nie tylko przeciwnicy Sikorskiego oburzyli się na jego słowa.

Poseł PO o wypowiedzi Sikorskiego: To jest kompromitacja! Powinien przeprosić

"Super Express" zapytał w PO, co sądzą o komentarzu Sikorskiego. Poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak powiedział wprost o słowach kolegi z partii: - To jest kompromitacja! Powinien przeprosić. Jeśli nie ma dowodów, to Sikorski się skompromitował, to jest coś niedopuszczalnego! A jeśli coś ma, to niech to ujawni.

I dodał, że w takiej sytuacji Donald Tusk powinien porozmawiać z Radosławem Sikorskim: - Myślę, że Tusk powinien odbyć bardzo poważną rozmowę dyscyplinującą. Przecież Sikorski będzie teraz niewiarygodny, kiedy będzie coś mówił politycznego. To, co zrobił, jest niedopuszczalne - podsumował Borowczak.

Sonda Czy Radosław Sikorski powinien przeprosić za słowa na temat Ukrainy i polskiego rządu? Tak Nie

K. GAWKOWSKI: SIKORSKI POWINIEN BYĆ MEDIALNIE ZAKNEBLOWANY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego Niemcy zwlekają z wysyłką broni Ukrainie?

Ekspertka wyjaśnia, co dzieje się za naszą zachodnią granicą!