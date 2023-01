i Autor: Marcin Gadomski/Super Express Tak się zmienił Radosław Sikorski

aż ciężko w to uwierzyć

Mocne! Sikorski mówi o rozbiorze Ukrainy! "PiS się wahał"

Radosław Sikorski ma na swoim koncie nie jedną i nie dwie wypowiedzi wzbudzające znaczne emocje. Do panteonu jego najbardziej kontrowersyjnych wystąpień z całą pewnością dołączy jego poniedziałkowa wypowiedź z Radia ZET. Goszcząc o poranku u Bogdana Rymanowskiego został on zapytany, czy jego zdaniem polski rząd "przez moment myślał o rozbiorze Ukrainy". Odpowiedź Radosława Sikorskiego naprawdę szokuje, [rzez co wywołała ogromną lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.