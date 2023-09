Rodzina Adriana Zandberga

Adrian Tadeusz Zandberg urodził się 4 grudnia 1979 roku w duńskim Aalborgu, dokąd jego rodzina wyemigrowała z Polski w 1967 r. Pod koniec lat 80. zamieszkał jednak z rodzicami w Polsce, a dokładnie na warszawskim Mokotowie. Stąd jego więź ze stolicą i decyzja o starcie w wyborach z tego właśnie miasta. Jego babcia Krystyna Rodziewicz-Zandberg była łączniczką w czasie powstania warszawskiego. W dzieciństwie wystąpił jako aktor w jednym z odcinków serialu "Ballada o Januszku" z 1988 r.. Ukończył Autorskie Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie. Był też stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W młodości, w latach 90., był uczuciowo związany z posłanką Barbarą Nowacką, z którą przez 3 lata tworzyli związek. Obecnie jest żonaty z badaczką społeczną Barbarą Audycką-Zandberg, z którą ma dwoje dzieci: córkę Olgę i syna Olafa.

Wykształcenie

Studiował prawo i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiów prawniczych nie ukończył, a studia historyczne ukończył w 2002. 27 czerwca 2007 uzyskał na Wydziale Historycznym UW stopień naukowy doktora.

W ramach pracy naukowej jako historyk zajmuje się historią ruchu robotniczego, a także historią medycyny i leczenia uzależnień. Pracował jako wykładowca na Wydziale Kultury Japonii Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a także w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. W ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się projektowaniem aplikacji mobilnych.

Kariera polityczna Zandberga

Adrian Zandberg ściśle współpracował z liderem Polskiej Partii Socjalistycznej Piotrem Ikonowiczem, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej Ikonowicza w wyborach prezydenckich w 2000 roku. Zandberg był także przewodniczącym oddziału młodzieżowego Unii Pracy, czyli Federacji Młodych UP (jego zastępczynią była Barbara Nowacka). Był współorganizatorem akcji protestacyjnych przeciwko pomysłowi likwidowania nieodpłatnych studiów, jak również przeciwko wysyłaniu polskich żołnierzy do Iraku, na misję wojskową. Zandberg był też założycielem portalu internetowego lewica.pl. W kwietniu 2005 odszedł z partii Unia Pracy – powodem miała być wg. niego zbyt bliska współpraca między UP a skompromitowanym Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W 2005 Adrian Zandberg został pomysłodawcą i współtworzącym stowarzyszenia Młodzi Socjaliści. Z kolei w lipcu 2009 został wybrany do naczelnych władz kierujących Radą Naczelną Polskiej Partii Socjalistycznej.

W 2015 r. współtworzył Partię Razem, a także zasiadł w ramach zarządu krajowego tej partii (odpowiedzialny m.in. za media społecznościowe). W wyborach parlamentarnych 2015 r. bez powodzenia startował do Sejmu z pierwszego miejsca listy Partii Razem w okręgu warszawskim. Zrobił jednak doskonałe wrażenie w debatach publicznych. Stał się nową, młodą twarzą Lewicy. W wyborach w 2019 bezskutecznie ubiegał się o mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy koalicyjnego komitetu Lewica Razem. Po wyborach nazwę tę przyjęła jego partia.

W wyborach parlamentarnych w tym samym roku kandydował (w ramach projektu Lewica) z listy Komitetu Wyborczego SLD w okręgu warszawskim. Został wybrany na posła do Sejmu IX kadencji, uzyskując 140 898 głosów. W Sejmie został członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz, od 2020, przewodniczącym Polsko-Duńskiej Grupy Parlamentarnej. 27 listopada 2022 razem z Magdaleną Biejat został współprzewodniczącym partii Lewica Razem.

Majątek Adriana Zandberga: oszczędności wyłącznie w złotówkach, spore mieszkanie i 5-letni ford

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym złożonym w kwietniu 2023 r. Adrian Zandberg zgromadził wraz z żoną oszczędności w kwocie 80 tys. zł. Ma też wspólne mieszkanie o powierzchni 95 mkw. o deklarowanej wartości 1 mln 250 tys. zł. W 2022 r. jako poseł zarobił 150 452 tys. zł, a dodatkowo z diety poselskiej 64 654 tys. zł. Jako mienie ruchome wymienił forda focusa z 2018 r.

Express Biedrzyckiej: Adrian Zandberg ujawnia plan opozycji na wybory 2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.