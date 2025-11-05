Lech Wałęsa w szpitalu! Jego biuro skomentowało sprawę!

Co się dzieje z Lechem Wałęsą?

W rozmowie z Super Expressem Marek Kaczmar, dyrektor biura byłego prezydenta, poinformował:

– Pan prezydent przechodzi kontrolę w szpitalu w kontekście stanu zużycia po USA.

Jak wynika z tej wypowiedzi, badania mają charakter czysto profilaktyczny i zostały zaplanowane po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Biuro Wałęsy podkreśla, że nie ma żadnych powodów do niepokoju o jego stan zdrowia.

Powrót po dwumiesięcznym tournée

Lech Wałęsa zakończył pod koniec października swoje tournée wykładowe w USA i Kanadzie, które trwało od 31 sierpnia do 30 października 2025 r. W trakcie wyjazdu spotykał się z Polonią i młodzieżą akademicką, odwiedzając m.in. Chicago, Nowy Jork, Toronto i Detroit.

Podczas spotkań były prezydent mówił o wolności, wartościach Solidarności i wyzwaniach, przed jakimi staje współczesna Europa. Wystąpił także w amerykańskich mediach, przypominając o roli Polski w obaleniu komunizmu.

Po powrocie do kraju, jak przekazało jego otoczenie, Wałęsa był osłabiony po długim locie i serii spotkań publicznych. Z tego powodu lekarze zdecydowali o krótkiej obserwacji i kontroli w szpitalu.

Długie lata w polityce i walki z chorobami

Lech Wałęsa od lat otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych. Cierpi na cukrzycę i regularnie kontroluje pracę serca. W przeszłości był hospitalizowany m.in. z powodu infekcji i powikłań po przemęczeniu.

Mimo to nadal aktywnie angażuje się w życie publiczne, publikuje wpisy w mediach społecznościowych, komentuje bieżące wydarzenia i bierze udział w spotkaniach z młodzieżą. Jeszcze przed wylotem do USA zapowiadał, że „chce pokazywać Polskę jako kraj ludzi wolnych, choć zmęczonych historią”.

