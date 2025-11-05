Nawrocki twardo o relacjach z Ukrainą. Stawia granice i mówi o polskich sprawach

Karol Nawrocki: „Pomoc Ukrainie nie zwalnia mnie z domagania się polskich spraw.”

Prezydent mówił o potrzebie równowagi między solidarnością a interesem narodowym.

Wskazał na brak wdzięczności ze strony Kijowa i nierozwiązane sprawy historyczne.

Wymienił też kryzys z ukraińskim zbożem i problem ekshumacji na Wołyniu.

„Pomoc Ukrainie nie zwalnia mnie…”

Podczas konferencji po spotkaniu prezydentów Polski i Słowacji, Karol Nawrocki odniósł się do kierunku polskiej polityki wobec Kijowa.

– Pomoc Ukrainie, jasne stanowisko kogo popieramy w tym konflikcie po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, nie zwalnia mnie jako prezydenta Polski z domagania się polskich spraw na arenie międzynarodowej w relacjach z Ukrainą – podkreślił Nawrocki.

Prezydent dodał, że niektóre działania strony ukraińskiej „nie są mu obojętne”.

– Brak wdzięczności dla polskiego narodu, nierozwiązane sprawy ekshumacji na Wołyniu czy kryzys z płodami rolnymi, które zalewały Polskę, to kwestie, które pozostają ważne – mówił.

„Można wspierać Ukrainę i stać po stronie polskiej racji stanu”

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki doprecyzował swoje stanowisko, wskazując, że Polska nie musi wybierać między solidarnością a asertywnością wobec Kijowa.

– Uznaję, że można wspierać Ukrainę, jasno stawiać swoje sprawy w odniesieniu do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej, a stać po stronie polskiej racji stanu i realizować interes państwa polskiego – zaznaczył prezydent.

Słowa te zostały odebrane jako apel o nowy balans w relacjach z Ukrainą. pomoc humanitarna i militarna mają iść w parze z egzekwowaniem polskich interesów gospodarczych i historycznych.

Symboliczny ton wypowiedzi Nawrockiego

Komentatorzy zwracają uwagę, że to jedna z pierwszych tak wyważonych, a zarazem stanowczych wypowiedzi Karola Nawrockiego w roli głowy państwa dotyczących relacji z Ukrainą. Jego słowa wpisują się w szerszy kontekst debaty publicznej o potrzebie „nowego otwarcia”, opartego na partnerstwie, a nie jednostronnym zaangażowaniu.

Podkreślenie tematów Wołynia i zboża ma szczególne znaczenie dla opinii publicznej w Polsce, gdzie obie kwestie wywołują emocje i podziały.

