Adam Bielan zarzuca Europie, że mimo deklarowanego wsparcia dla Ukrainy, wciąż finansuje rosyjską gospodarkę, przekazując jej blisko 300 miliardów euro od początku inwazji, co uważa za bezpośrednie wspieranie rosyjskiej machiny wojennej.

Europoseł broni Donalda Trumpa jako wiarygodnego sojusznika Polski, podkreślając jego twardą politykę wobec Putina, a jednocześnie ostro krytykuje Joe Bidena za zniesienie sankcji na gazociąg Nord Stream 2, co według Bielana przyczyniło się do wybuchu wojny w Ukrainie.

Bielan wskazuje na długoletnią politykę energetyczną Europy, zwłaszcza Niemiec (związaną z budową gazociągu Nord Stream 2), jako główną przyczynę wojny w Ukrainie, obarczając odpowiedzialnością m.in. byłą kanclerz Angelę Merkel i Gerharda Schrödera.

Czy Donald Trump nadal jest wiarygodnym sojusznikiem Polski? Bielan nie ma wątpliwości

Kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa oraz przedstawicieli jego administracji na temat Władimira Putina budzą kontrowersje. Czy deklaracje amerykańskiego prezydenta nie powinny niepokoić Polski? Zdaniem Adama Bielana oceniając politykę przywódcy Stanów Zjednoczonych, należy przede wszystkim brać pod uwagę jego decyzje, a nie wyłącznie publiczne wypowiedzi.

– Myślę, że Stany Zjednoczone są wiarygodnym sojusznikiem, a Donald Trump jest tym prezydentem, który w ostatnich latach podjął najwięcej korzystnych dla Polski decyzji – powiedział europoseł PiS w programie „Ósma runda”.

Bielan przekonywał, że działania Trumpa należy zestawić z decyzjami podejmowanymi przez jego poprzedników. W tym kontekście przypomniał między innymi sprawę tarczy antyrakietowej oraz sankcji dotyczących gazociągu Nord Stream 2.

Zdaniem europosła PiS przyjazny język, jakim Donald Trump posługuje się w stosunku do niektórych światowych przywódców, nie musi świadczyć o jego rzeczywistym stosunku do prowadzonej przez nich polityki.

– Trump mówi różne rzeczy na temat różnych nieciekawych polityków – zaznaczył Bielan.

Bielan broni Trumpa. Za ciepłymi słowami wobec Putina stoi strategia negocjacyjna?

Prowadzący rozmowę Marek Balawejder zapytał również o kontrowersyjne wypowiedzi Jareda Kushnera dotyczące Władimira Putina. Czy przedstawiciele amerykańskiej administracji nie posuwają się zbyt daleko w swoich pochwałach rosyjskiego przywódcy?

Zdaniem Adama Bielana jest to przede wszystkim specyficzny sposób prowadzenia negocjacji, wynikający z doświadczeń biznesowych Donalda Trumpa i jego współpracowników.

– Mają doświadczenia z rynku nieruchomości, gdzie przed zawarciem transakcji toczą się bardzo często brutalne negocjacje do ostatniej chwili, ale jednocześnie partnerzy są zasypywani różnymi ciepłymi słowami, żeby odwrócić ich uwagę – tłumaczył europoseł.

Polityk przekonywał, że za publicznymi deklaracjami amerykańskiej administracji kryją się działania, które jego zdaniem świadczą o zdecydowanej postawie wobec Kremla.

– Trump, wbrew temu, co, co mówi Kushner, prowadzi bardzo twardą politykę wobec Putina – podkreślił Bielan.

Jako przykład przywołał decyzje podejmowane podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, dotyczące dostarczania Ukrainie uzbrojenia oraz nakładania sankcji na Rosję.

Adam Bielan ostro o Bidenie. Wskazał na decyzję dotyczącą Nord Stream 2

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości znacznie bardziej krytycznie ocenił politykę poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Jego zdaniem administracja demokratów zbyt ostrożnie podchodziła do kwestii wspierania Ukrainy, obawiając się eskalacji konfliktu ze strony Rosji.

Bielan szczególną uwagę zwrócił na decyzje dotyczące sankcji związanych z budową gazociągu Nord Stream 2. W jego ocenie mogły one mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.

– Myślę, że do tej wojny by nie doszło, gdyby nie zniesienie sankcji przez Joe Bidena na North Stream 2 – ocenił polityk.

– Te sankcje wprowadził w końcówce swojej prezydentury właśnie Donald Trump, a zaraz na początku swojej prezydentury w 21 roku zniósł je Joe Biden – dodał.

Zdaniem Bielana, rozliczając błędy amerykańskich przywódców, Europejczycy nie powinni jednak zapominać o własnej odpowiedzialności za wieloletnią politykę wobec Rosji.

Bielan uderza w Angelę Merkel i Ursulę von der Leyen

Europoseł PiS przypomniał swoje wystąpienie podczas debaty plenarnej w Parlamentcie Europejskim, w której uczestniczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak relacjonował, mówił wówczas o konsekwencjach wieloletniej współpracy energetycznej Niemiec z Rosją.

Bielan obarczył odpowiedzialnością za tę politykę zarówno byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel, jak i jej poprzednika Gerharda Schrödera. W jego ocenie budowa gazociągu północnego była jednym z najpoważniejszych błędów europejskiej polityki wobec Moskwy.

– Bez tego gazociągu nie byłoby wojny na Ukrainie – stwierdził europoseł.

Przypomniał również, że Ursula von der Leyen przez lata była członkiem rządu Angeli Merkel. Zdaniem polityka PiS szczególnie istotne jest jednak to, że nawet po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę państwa Unii Europejskiej nie zrezygnowały całkowicie z importu rosyjskich surowców.

Blisko 300 miliardów euro dla Rosji? Bielan przywołuje ogromną kwotę

Najmocniejsze słowa padły w kontekście porównania europejskiej pomocy dla Ukrainy z pieniędzmi, które trafiają do Rosji w związku z wymianą handlową. Adam Bielan przekonywał, że pomimo nakładanych sankcji oraz deklaracji wsparcia dla walczącej Ukrainy Europa nadal przekazuje Moskwie ogromne środki finansowe.

– Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, że wciąż od lutego 2022 roku wysłaliśmy więcej Rosji, więcej Putinowi, niż Ukrainie. To jest kwota już prawie 300 miliardów euro i to nie Amerykanie wysyłają te środki, tylko właśnie my, Europejczycy – mówił europoseł.

Polityk zwrócił uwagę na sprzeczność, jaką jego zdaniem stanowi jednoczesne wspieranie Ukrainy i kupowanie rosyjskich surowców. Przekonywał, że pieniądze trafiające do rosyjskiej gospodarki pośrednio wspierają potencjał militarny państwa Władimira Putina.

– My finansujemy tą machinę wojenną, z którą później musimy się mierzyć, bo przecież coraz częściej kraje NATO, tak jak Polska, są atakowane przez czy to drony, czy rakiety – podkreślił Bielan.

Europoseł zestawił działania państw europejskich z polityką Stanów Zjednoczonych, które w jego ocenie znacznie bardziej zdecydowanie podeszły do kwestii ograniczania rosyjskich dochodów.

– Tego nie robili Amerykanie. Amerykanie wprowadzili dość szybko mocne sankcje na Rosję. Donald Trump je jeszcze bardziej zaostrzył – powiedział.

Czy Europie opłaca się przedłużająca się wojna? Bielan stanowczo zaprzecza

W trakcie rozmowy pojawiło się również pytanie, czy przedłużający się konflikt nie leży w interesie części światowej gospodarki. Prowadzący zwrócił uwagę na rosnące wydatki na obronność oraz ogromne zyski przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego.

Adam Bielan nie zgodził się jednak z tezą, że Europa jako całość korzysta na trwającej wojnie.

– Ja nie zgodzę się, że Europa na tym zarabia, Europa na tym potężnie traci – odpowiedział europoseł PiS.

Polityk nie ukrywał również sceptycyzmu wobec możliwości szybkiego zakończenia konfliktu. Jego zdaniem Donald Trump wciąż wierzy, że uda się skłonić Władimira Putina do rzeczywistych negocjacji pokojowych. Sam Bielan nie podziela jednak tego optymizmu.

– Najwyraźniej wierzy wciąż, że Rosję można w jakiś sposób zaciągnąć do stołu negocjacyjnego. Ja takiej wiary nie mam – przyznał.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Adam Bielan w Brukseli:

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