1300 zł dla Dudy i 1000 zł dla Tuska. Oto noworoczne podwyżki dla polityków!

TYLKO U NAS! Paweł Kowal po operacji. Wiemy co się stało posłowi KO

Podwyżki dla polityków w 2025 r.

Senat zakończył pracę nad projektem budżetu państwa na rok 2025, który wrócił do Sejmu. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu senackich poprawek budżet trafi na biurko prezydenta. Pewne jest już jednak, że o 5 proc. wzrosną od stycznia pensje pracowników budżetówki, m.in. nauczycieli. Wynika to ze wzrostu kwoty bazowej o 5 proc., którą ustalono na poziomie 5434,82 zł. Co istotne, wraz ze wzrostem kwoty bazowej, o 5 proc. wzrosną także m.in. wynagrodzenia urzędników i polityków. Prezydent Andrzej Duda, który dotąd zarabiał 25 tys. zł brutto, dostanie o prawie 1300 zł więcej.

Wynagrodzenie premiera Donalda Tuska będzie wyższe o 1000 zł (21 525 zł). Marszałek Sejmu Szymon Hołownia miał w 2024 r. 20 500 zł uposażenia, a będzie teraz dostawał 21 525 zł. Tak samo wzrośnie wynagrodzenie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Wyższe uposażenie (o prawie 700 zł brutto miesięcznie) dostawać będą także wszyscy posłowie i senatorowie.

Polacy nie odkładają na emeryturę. Raport wskazuje na poważne skutki

Nie wszyscy powinni dostawać po równo

– Nie spodziewałem się podwyżki, nie wiedziałem, że uposażenie jest objęte tym samym mechanizmem, co pensje w budżetówce – mówi nam zaskoczony poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.). - Uważam, że zarobki powinno zależeć od odpowiedzialności, a najwięcej powinni zarabiać wiceministrowie, bo to muszą być specjaliści – dodaje.

– W budżecie zapisano podwyżkę o 5 proc. inflacji, aby uposażenia i wynagrodzenia otrzymały się na dotychczasowym poziomie. Wiec to realnie nie jest podwyżka – uważa z kolei poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk (69 l.). – Nasz klub przygotował poprawkę, która pracownikom budżetówki (z wyłączeniem posłów) dawała kolejne 10 proc. podwyżki, ale koalicja rządząca ją odrzuciła – podkreśla.

W 2024 r. "Super Express" zapytał w sondażu Polaków, ile powinni zarabiać politycy. Większość badanych uważa, że zarabiają za dużo, bo uposażenie posła nie powinno być wyższe niż 10 tys. zł.