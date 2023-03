i Autor: Flickr Sławomir Mentzen o likwidacji 500 plus

100 ustaw Mentzena

Lider Konfederacji ma kłopoty? Wytykają mu projekty ustaw o biciu dzieci i rozwodu cywilnego za zgodą biskupa

Sławomir Mentzen w 2019 roku zapowiedział stworzenie projektu 100 ustaw, które by zrealizował będąc u władzy w Sejmie. Obiecał wówczas, że jeśli nie stworzy stu propozycji ustaw, to zje własny buty. Powstała nawet specjalna strona stoustawmentzena.pl. Szkopuł w tym, że na stronie pozostał tylko jeden projekt ustawy o "wprowadzeniu możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa". Co stało się z resztą projektowanych ustaw?