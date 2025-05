i Autor: Leszek Szymański, PAP

Wybory prezydenckie 2025

Szef PKW ma ważny komunikat! To wtedy poznamy oficjalny wynik I tury!

Już w niedzielę 18 maja uprawnieni do głosowania Polacy ruszą masowo (oby) do urn głosować w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Czy sondaże się potwierdzą i wygra Rafał Trzaskowski? A może dojdzie do niespodzianki? Tego dowiemy się już ok. godz. 21, kiedy to poznamy wyniki exit poll, a później late poll. Kiedy jednak poznamy oficjalne wyniki głosowania? Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wskazał konkretną datę. Zwrócił przy tym uwagę na kluczową rzecz.