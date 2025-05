Piątek jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed ogłoszeniem ciszy wyborczej. Rozpocznie się o północy i potrwa do niedzieli do godz. 21. Korzystając zatem jeszcze z możliwości, głos na portalu X zabrał ustępujący prezydent Andrzej Duda. W piątkowy poranek ze swojego prywatnego konta zwrócił się on do wszystkich Polaków uprawnionych do głosowania z ważnym apelem. Czy postanowił wesprzeć któregoś z kandydatów? Otóż nie! Duda wzniósł się ponad partyjne podziały!

- Przed nami niezwykle ważna decyzja — wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierając Prezydenta, nie wskazujemy tylko Głowy Państwa - wyznaczamy kierunek, w którym będzie podążać Polska - zaczął swój wpis ustępujący prezydent. - Wybieramy strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa, który powinien działać i mówić jasno i stanowczo: Polska ma swoje cele, swoją godność i ambicje zakorzenione w ponad tysiącletniej historii - ocenił.

- Wybory są fundamentem demokracji, która jest gwarancją praw wszystkich obywateli. Dlatego jako Prezydent apeluję - chodźmy na wybory! Zachęcajmy do tego naszych bliskich! Głos każdego z nas jest równie ważny - niezależnie od poglądów, czy miejsca zamieszkania. Im wyższa frekwencja, tym silniejszy mandat demokratyczny nowego Prezydenta i tym większa siła Rzeczypospolitej - przekonywał. Na koniec dodał stanowczo:

- Weź udział w wyborach!

Przed nami niezwykle ważna decyzja - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Wybierając Prezydenta, nie wskazujemy tylko Głowy Państwa - wyznaczamy kierunek, w którym będzie podążać Polska.Wybieramy strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa, który powinien działać i…— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 16, 2025

