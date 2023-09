Robert Bąkiewicz startuje w wyborach do Sejmu

Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz wystartuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca z listy PiS w okręgu w Radomiu. Kontrowersyjny polityk został zgłoszony przez Suwerenną Polskę. Na czele listy w Radomiu jest Marek Suski. Robert Bąkiewicz w latach 2017-2022 był zaangażowany w organizację Marszu Niepodległości, a do zeszłego roku by prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Roty Niepodległości, decyzją sądu został jednak usunięty z tej funkcji.

Zybertowicz ostro o Bąkiewiczu

W niedzielę na antenie TVN24 doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz skomentował obecność Roberta Bąkiewicza na listach PiS. – Nigdy bym nie umieścił go na listach wyborczych, ale wczoraj uczestniczyłem w audycji radiowej "Trójki" i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś twierdził, jeśli dobrze zrozumiałem, że jest to kandydat Suwerennej Polski. Uzasadnił tę kandydaturę tak, że Bąkiewicz, jako organizator Marszu Niepodległości, przyczynił się do obecności impulsów patriotycznych w Warszawie. Dla ministra Wosia był to najwyraźniej argument dość istotny – mówił Zybertowicz.

Podobnie o Bąkiewiczu wyraził poseł Łukasz Schreiber. - Ja bym na niego nie głosował na tej liście, gdybym był w Radomiu. Są inni posłowie PiS, można wybrać bardzo dobrego kandydata - wyjaśniał w programie "Kawa na ławę".

