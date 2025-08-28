Żurek zdenerwowany w TVP Info: „Ziobro powinien stanąć przed sądem!”

Weronika Fakhriddinova
2025-08-28 7:33

Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, w programie „Pytanie dnia” w TVP Info ostro zaatakował sędziów wywodzących się z obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. – Mam na to pomysł – zapowiedział, tłumacząc, że ci, którzy wydają orzeczenia wbrew linii europejskich trybunałów, mogą ponosić osobistą odpowiedzialność finansową. W rozmowie nie zabrakło też mocnych słów pod adresem Zbigniewa Ziobry.

Waldemar Żurek

Autor: Albert Zawada/ PAP

„Mam na to pomysł”

Żurek wskazał, że Polska musi wypłacać odszkodowania za decyzje tzw. neo-sędziów, a koszty ponoszą wszyscy obywatele.

– Ja mam na to pomysł. Ci, którzy wychodzą, wiedząc jaka jest linia orzecznicza – generują odszkodowanie. (…) Dlaczego my mamy za to płacić, jak ty wiesz o tym, że generujesz odszkodowanie? – mówił.

Według niego, każdy przypadek powinien być badany w sądach cywilnych, a odpowiedzialność powinni ponosić sędziowie, których orzeczenia już doprowadziły do strat finansowych dla państwa.

„Proszę pisać doniesienia”

Były rzecznik KRS odniósł się też do medialnych doniesień o rzekomych groźbach czy ultimatach ze strony polityków.

– Pan Przydacz mówił, że dostanę 20 lat, Zbigniew Ziobro dawał mi ultimatum, że jak nie przywrócę pana Barskiego do pracy, to on mi pokaże. Teraz składa doniesienie – powiem tak: każdy polski obywatel ma pełnię praw publicznych, może składać doniesienie. (…) Proszę pisać, ja wezmę pana pewnie na świadka – ironizował.

„Ziobro powinien stanąć przed sądem”

Na zakończenie Waldemar Żurek ostro skrytykował byłego ministra sprawiedliwości.

„Wszystko dla PR-owskiego hasła”. Horała ostro do Tuska i apel o projekt prezydencki

– Niech prokuratura działa, minister Ziobro jest wolnym człowiekiem, dobrze byłoby, gdyby zapoznał się z pewnymi sprawami. Wydaje mi się, że powinien w końcu stanąć przed sądem, za to jak zniszczył polską praworządność i jak próbował niszczyć konkretnych ludzi – podsumował.

Gorący spór o KRS i praworządność

Słowa Żurka wpisują się w trwającą od lat batalię o przyszłość Krajowej Rady Sądownictwa i status tzw. neo-sędziów. Spór ten ma ogromne konsekwencje – od kwestii niezależności sądów po miliardowe koszty odszkodowań, które Polska musi płacić w wyniku przegranych spraw przed trybunałami europejskimi.

