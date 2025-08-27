„Wszystko dla PR-owskiego hasła”. Horała ostro do Tuska i apel o projekt prezydencki

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-08-27 16:45

Marcin Horała nie gryzł się w język. Były pełnomocnik rządu ds. CPK skomentował plany Donalda Tuska dotyczące superszybkich kolei w Polsce. – Wszystko dla PR-owskiego hasła „Polska 100 minut”? Tylko dla czterech metropolii! – grzmiał w mediach społecznościowych. Horała wprost wezwał do jak najszybszego przyjęcia projektu prezydenckiego o przywróceniu pełnego CPK.

Marcin Horała

i

  • Marcin Horała uderza w plany Donalda Tuska dotyczące superszybkiej kolei
  • Były pełnomocnik ds. CPK: „Miasta średnie wypadną z gry, bilety zdrożeją”
  • „Wszystko dla PR-owskiego hasła ‘Polska 100 minut’” – krytykuje polityk PiS
  • Horała apeluje: jak najszybciej przyjąć projekt prezydencki o pełnym CPK

Horała odpowiada Tuskowi

Donald Tusk zapowiedział, że Polska ma mieć najszybsze koleje w Europie. Hasło „Polska 100 minut” premier wykorzystał jako wizytówkę swojego planu inwestycyjnego. W odpowiedzi Marcin Horała zarzucił rządowi, że to jedynie PR, a realne koszty poniosą Polacy.

Czarnek grzmi, a KUL odcina się od Mazurenki. "Został skreślony z listy studentów"

„Najszybsze koleje w Europie” według Donalda Tuska? Brzmi fajnie, ale co to NAPRAWDĘ oznacza? – napisał.

„Miasta na lodzie, bilety droższe”

Były pełnomocnik ds. CPK punktował, co jego zdaniem będzie skutkiem rządowych pomysłów:

  • wyrzucenie z gry miast średnich: Kalisz, Sieradz, Włocławek, Grudziądz i wiele innych
  • polscy producenci taboru stracą kontrakty, a zyski trafią za granicę
  • droższe bilety kolejowe dla wszystkich pasażerów
  • większe zużycie energii, co podważa sens ekologiczny projektu

„Wszystko dla PR-owskiego hasła”

– Wszystko dla PR-owskiego hasła „Polska 100 minut”? Tylko dla 4 metropolii! Z plusów? Kilka minut szybciej i radość zagranicznych firm – ironizował Horała.

Na koniec zaapelował: – Jak naszybciej przyjmijmy projekt prezydencki o przywróceniu pełnego CPK.

Polityczna wojna o CPK

Spór o Centralny Port Komunikacyjny trwa od miesięcy. Zwolennicy projektu wskazują na jego znaczenie gospodarcze i strategiczne, przeciwnicy na gigantyczne koszty i ryzyko fiaska. Teraz starcie przenosi się także na grunt superszybkich kolei, które premier Tusk próbuje uczynić symbolem swojej polityki infrastrukturalnej.

Wypowiedź Horały wpisuje się w coraz ostrzejszą polityczną wojnę o przyszłość polskiej infrastruktury. Podczas gdy premier Tusk stawia na efektowne hasła i wizję superszybkiej kolei, obóz prezydencki i PiS przekonują, że prawdziwym rozwiązaniem jest pełne CPK. Pytanie, które rozwiązanie wybiorą Polacy,, szybki PR czy strategiczny projekt pozostaje otwarte.

