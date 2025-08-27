Czarnek grzmi, a KUL odcina się od Mazurenki. "Został skreślony z listy studentów"

„Retoryka i zachowania pana Nawrockiego to nie są zachowania prezydenckie, tylko zachowania pachana. Tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego” – powiedział Mazurenko na antenie.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra natychmiast zareagowała: „To jest obraźliwe dla głowy państwa polskiego. Porównuje pan prezydenta do osoby z więziennego półświatka” – zaznaczyła.