Karol Nawrocki, występując w Kanale Zero, został upomniany przez swoją żonę, Martę Nawrocką, która przez Krzysztofa Stanowskiego przekazała mu, aby poprawił koszulę.

Nietypowa interwencja "pierwszej damy" miała miejsce na początku transmisji, zanim rozpoczęto odpowiadanie na pytania widzów.

Sytuacja wywołała zabawną reakcję Nawrockiego, który zapytał Stanowskiego: "Macie kontakt z moją żoną panie redaktorze? Kto rządzi w tym kraju?".

Ten zabawny incydent pokazuje, że nawet w oficjalnych wystąpieniach zdarzają się niespodzianki i dodaje ludzkiego wymiaru do wizerunku polityka

Jak doszło do nietypowej interwencji w Kanale Zero?

Do zdarzenia doszło na samym początku programu, w którym prezydent udzielał wywiadu. Zanim jednak połączono się z pierwszym rozmówcą, Krzysztof Stanowski, gospodarz programu, przerwał swoją wypowiedź, by zwrócić się do gościa z nietypowym komunikatem. Jak relacjonuje portal Onet Plejada, prowadzący poinformował, że transmisję ogląda małżonka prezydenta, Marta Nawrocka, która postanowiła zainterweniować.

„Ogląda nas pierwsza dama. (...) Poprosiła, żeby poprawił pan sobie koszulę, bo się źle układa” – przekazał Stanowski. Zaskoczony, ale rozbawiony Karol Nawrocki zareagował natychmiast, poprawiając strój i komentując z uśmiechem w programie Kanał Zero: „Macie kontakt z moją żoną panie redaktorze? Kto rządzi w tym kraju?”.Stanowski - wyraźnie zbity z tropu- wyjaśnił, że informację przekazała mu reżyserka przez słuchawkę i że sam nie wie, skąd produkcja miała uwagi od Marty Nawrockiej.

Cała sytuacja, zamiast wprowadzić zakłopotanie, rozluźniła atmosferę w studiu jeszcze przed rozpoczęciem właściwej części rozmowy.

Choć początek rozmowy miał lekki i anegdotyczny charakter, program szybko przeszedł do poważnych tematów politycznych. Format oparty na telefonach od widzów sprawił, że poruszono kwestie budzące duże zainteresowanie opinii publicznej. Karol Nawrocki odpowiadał na pytania dotyczące bieżącej polityki, w tym relacji między kluczowymi instytucjami państwa.

Jak wynika z dalszej części programu, rozmowa dotyczyła także bardziej złożonych zagadnień. Widzowie dzwoniący do studia pytali między innymi o kulisy decyzji politycznych oraz ocenę współpracy prezydenta z rządem, poruszając m.in. temat ustaw zawetowanych przez głowę państwa.

