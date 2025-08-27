Koniec z wyjątkami? Bogucki o nowych zasadach dla Ukraińców

- „Dziś w imieniu Prezydenta RP złożyłem wniosek do Marszałka Sejmu o zajęcie się bez zwłoki projektami ustaw” – poinformował Bogucki.
- Pierwsza dotyczy mrożenia cen energii elektrycznej dla polskich rodzin.
- Druga, świadczeń 800+ i opieki medycznej dla Ukraińców, ale z nowymi ograniczeniami.
Dwie kluczowe ustawy prezydenta
Zbigniew Bogucki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu pakiet ustaw, które jego zdaniem mają chronić polskie rodziny i uporządkować zasady pomocy uchodźcom z Ukrainy.
- mrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych,
- świadczenie 800+ oraz dostęp do opieki medycznej, ale tylko dla Ukraińców pracujących i odprowadzających podatki w Polsce.
„Dziś w imieniu Prezydenta RP złożyłem wniosek do Marszałka Sejmu o zajęcie się bez zwłoki tymi projektami” – napisał Bogucki w mediach społecznościowych.
„Tylko pracujący i płacący podatki”
Poseł nie ukrywa, że chodzi o wprowadzenie zasady równowagi między Polakami a obywatelami Ukrainy.
„Świadczenia 800+ i opieka medyczna co do zasady mają przysługiwać tym Ukraińcom, którzy pracują w naszym kraju i tu płacą podatki” – wyjaśnił
Bogucki podkreślił, że Polska nadal pozostaje otwarta na pomoc, ale czas bezwarunkowych wyjątków dobiega końca.
„Polacy nie mogą być na gorszej pozycji niż cudzoziemcy” – dodał.
Szybki tryb prac
Polityk zwrócił uwagę, że projekty muszą być rozpatrzone w błyskawicznym tempie.
„Powinniśmy się nimi zająć bezzwłocznie, żeby od 1 października była ciągłość mrożenia cen prądu dla Polaków oraz ciągłość świadczeń, ale tym obywatelom Ukrainy, którzy pracują i płacą podatki” – zaznaczył.
Dlatego ograniczono konsultacje społeczne. „Zapisy tych ustaw są znane posłom oraz senatorom i w dużej mierze były już procedowane” – argumentował.
Nowa linia prezydenta Nawrockiego
Ustawy wpisują się w polityczny kurs prezydenta Karola Nawrockiego, który stawia na „zasadę równowagi”. Z jednej strony – kontynuacja pomocy dla Ukrainy, z drugiej – podkreślenie, że prawa i interesy polskich rodzin muszą być priorytetem.
Debata nad projektami ustaw może okazać się jednym z najgorętszych politycznych tematów tej jesieni.