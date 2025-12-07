Premier Donald Tusk, po otrzymaniu listu od eksperta z branży energetycznej, błyskawicznie zareagował, umawiając się na spotkanie w celu omówienia kluczowych kwestii dotyczących morskich farm wiatrowych.

Pan Bartosz, polski specjalista, który wrócił do kraju po 12 latach pracy przy budowie morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, jest autorem listu i tworzy fundamenty polskiej transformacji energetycznej.

Morskie farmy wiatrowe to kluczowy element polskiej strategii energetycznej, dążącej do niezależności od paliw kopalnych i wykorzystania wysokiego potencjału Morza Bałtyckiego.

Spotkanie premiera z praktykiem z branży podkreśla strategiczne znaczenie morskich farm wiatrowych dla bezpieczeństwa i gospodarki kraju oraz wagę opinii ekspertów w procesie transformacji energetycznej

Jak premier zareagował na nietypowy list?

W dobie cyfrowej komunikacji bezpośredni kontakt obywatela z szefem rządu wciąż potrafi zaskoczyć, zwłaszcza gdy prowadzi do natychmiastowych działań. Tak stało się w przypadku wymiany zdań między premierem Donaldem Tuskiem a panem Bartoszem, specjalistą z branży energetycznej. Premier, widząc w mediach społecznościowych list i zaproszenie na kawę, nie wahał się ani chwili. Jak sam przyznał w nagranej rozmowie telefonicznej, którą udostępnił na swoim profilu: „no podał pan numer telefonu to jestem bezczelny i dzwonię”. Taka forma kontaktu, omijająca oficjalne kanały, pokazuje zmianę w stylu politycznej komunikacji. Propozycja spotkania dotyczyła kluczowej dla Polski kwestii, jaką są morskie farmy wiatrowe i ich rola w przyszłości krajowej energetyki. Premier szybko przeszedł do konkretów:

„Ja będę przez chwilę u siebie w domu, a sam Pan napisał, że jesteśmy po sąsiedzku, to wpadam, o 9 rano” – zapowiedział. Odpowiedź pana Bartosza była równie bezpośrednia i pełna humoru: „Ok, to już czekamy. Żona zaczyna sprzątać”. Całą sprawę Donald Tusk skwitował krótko: „No i załatwione”.

Kim jest ekspert, który buduje fundamenty polskiej energetyki?

Autorem listu jest pan Bartosz, wysoko wykwalifikowany specjalista, który po 12 latach pracy w Szkocji wrócił do Polski, by wykorzystać swoje unikalne doświadczenie. W Wielkiej Brytanii, będącej jednym z liderów morskiej energetyki wiatrowej, pracował przy budowie farm offshore.

Teraz swoje kompetencje wykorzystuje na rodzimym gruncie. Jak sam opisuje w liście do premiera: „dziś robię to samo(…) pracuję nad fundamentami pod kolejne polskie farmy offshore”.

To historia wpisująca się w pożądany trend powrotu ekspertów do kraju, którzy przywożą bezcenną wiedzę z rozwiniętych rynków. Jak sam napisał w liście, jego praca to coś więcej niż inżynieria: „Można powiedzieć, że tworzę nasze fundamenty transformacji energetycznej” – podkreślił, wskazując na strategiczne znaczenie swoich działań.

W zaproszeniu skierowanym do premiera zaznaczył, że chętnie podzieli się perspektywą kogoś, „kto przeszedł tą drogę od środka”, oferując praktyczne spojrzenie na wyzwania i szanse związane z rozwojem sektora offshore wind w Polsce.

Dlaczego morskie farmy wiatrowe są kluczowe dla Polski?

Błyskawiczna reakcja premiera nie jest przypadkowa. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe stanowią jeden z filarów polskiej strategii energetycznej i dążenia do niezależności od paliw kopalnych. Rozwój tego sektora to nie tylko krok w stronę realizacji celów klimatycznych, ale również ogromna szansa gospodarcza dla kraju. Potencjał Morza Bałtyckiego jest oceniany jako bardzo wysoki, co może uczynić z Polski jednego z liderów produkcji czystej energii w regionie.

Budowa i obsługa farm wiatrowych na morzu to impuls do rozwoju portów, przemysłu stoczniowego oraz powstania tysięcy nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy, czego najlepszym przykładem jest historia pana Bartosza.

Spotkanie premiera z praktykiem to sygnał, że rząd zamierza przykładać dużą wagę do opinii ekspertów z branży, a rozwój morskich farm wiatrowych jest traktowany jako strategiczny priorytet dla bezpieczeństwa i gospodarki kraju. Konsultacje z osobami mającymi bezpośrednie doświadczenie w realizacji tak złożonych projektów mogą okazać się kluczowe dla sprawnej i efektywnej transformacji energetycznej.

Oby jak najwięcej takich wiadomości! pic.twitter.com/IpNa8BQgEr— Donald Tusk (@donaldtusk) December 7, 2025

Start morskiej farmy wiatrowej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.