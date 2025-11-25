Żurek uderza w Ziobrę, ten nie wytrzymał. "Jest jedynie fujarą''

Prokuratura rozważa postawienie Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Sejm może podjąć decyzję o postawieniu Ziobry przed Trybunałem Stanu, co wymagałoby większości 276 głosów

Pomimo uchylenia immunitetu, Ziobro nie został zatrzymany, gdyż wyjechał z Polski, a jego ostra reakcja wskazuje na traktowanie działań prokuratury jako "politycznej presji".

Zarzuty i Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry

Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego, poinformowała, że Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu pismo o zarzutach wobec Ziobry. Jak wskazała, „powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego”.

Dodała: „W konsekwencji Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu”. Oznacza to, że obok śledztwa karnego Sejm może rozważyć odpowiedzialność konstytucyjną byłego ministra za działania z czasu kierowania resortem.

Fundusz Sprawiedliwości i 26 zarzutów

Sprawa dotyczy wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wpływanie na konkursy dotacyjne. Immunitet poselski uchylono 7 listopada 2025 r.; Sejm zgodził się też na zatrzymanie i areszt tymczasowy. Do zatrzymania nie doszło, bo Ziobro wyjechał na Węgry i nie wrócił do Polski.

Ostra reakcja Ziobry

Były minister napisał w sieci: „Towarzyszu Żurek, skoro nie potrafi mnie Pan skutecznie zatrzymać, to wymyślił Pan teraz Trybunał Stanu. Dlaczego tak mało ambitnie? A może od razu gilotynę?” (pisownia oryginalna). Wcześniejsze działania Żurka nazwał polityczną presją, dodając, że obecny szef MS „każdego dnia serwuje nowy pokaz nieskuteczności i kompromitację”.

Teraz posłowie ocenią, czy materiał z prokuratury spełnia przesłanki deliktu konstytucyjnego. Ewentualny wniosek do Trybunału Stanu wymagałby większości 276 głosów.

