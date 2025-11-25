Rzeczkowski: Rosja chowa się za parasolem atomowym i wybiera cele

Grzegorz Rzeczkowski, Uniwersytet Civitas, Centrum Badań nad Dezinformacją, gościł we wtorek (26 listopada) w "Expressie Biedrzyckiej". - Rosja cały czas potrafi nas zaskoczyć i paradoksalnie powiedziałbym: w tym nie ma nic dziwnego na tym etapie. Ponieważ Rosja kraj przestępczy, można powiedzieć kraj rządzony przez dyktatora, zupełnie centralistycznie, gdzie jedna właściwie osoba, jej otoczenie, decyduje o kierunkach polityki i działaniach, ma tę przewagę nad krajami demokratycznymi. że chowając się za parasolem atomowym może sama wybierać cele sama bez obawy o jakiekolwiek większe konsekwencje atakować innych właśnie wykorzystując narzędzia wojny hybrydowej.