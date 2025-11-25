Kwiatkowski i Bury z wyrokami. W tle obsadzanie stanowisk w NIK

Jak podała PAP kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla senatora, byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla byłego szefa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Burego ws. obsadzania stanowisk w NIK w 2013 r.

To nieprawomocny finał toczącego się od 2018 r. procesu dotyczącego zarzutów nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 r. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez prokuraturę w sierpniu 2017 r. Kwiatkowskiemu zarzucono cztery przestępstwa m.in. nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby. Natomiast Bury został m.in. oskarżony o podżeganie do nadużycia władzy przy okazji konkursów na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i jego zastępcy.

Sąd uniewinnił Kwiatkowskiego od jednego z czterech zarzutów, a Burego uniewinnił od jednego z trzech zarzutów. Obaj byli obecni we wtorek w sądzie - zgodzili się na podawanie nazwisk. W sprawie oskarżony był też b. wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A. Jemu również sąd wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kary wobec wszystkich oskarżonych zostały zawieszone na okres próby dwóch lat. Jednocześnie sąd wymierzył grzywny - Kwiatkowskiemu i Buremu po 50 tys. zł, zaś Pawłowi A. - 30 tys. zł.

- Sąd wymierzając kary zobligowany był do uwzględnienia, że swoim zachowaniem oskarżeni godzili w tak fundamentalne dobro prawne, jakim jest autorytet i prawidłowość funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli oraz w interes prywatny osób startujących w konkursach. Tak wymierzone kary, zdaniem sądu, są słuszne i sprawiedliwe - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Szumniak.

Politycy komentują wyrok sądu

Do decyzji sądu odnieśli się już politycy opozycji. Michał Woś napisał w mediach społecznościowych: - Kolejny skazany z ekipy Tuska! ‼️Krzysztof Kwiatkowski, senator z koalicji 13 grudnia, i Jan Bury z PSL - każdy z nich usłyszał dziś wyrok skazujący na KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI w zawiasach na 2 lata i 50 tys zł grzywny za ustawienie konkursów w NIK.

