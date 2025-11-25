Kwiatkowski i Bury z wyrokami. W tle obsadzanie stanowisk w NIK

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2025-11-25 14:35

Kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla senatora, byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla byłego szefa klubu PSL Jana Burego ws. obsadzania stanowisk w NIK w 2013 r., podała PAP.

temida

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Jak podała PAP kary 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla senatora, byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu dla byłego szefa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Burego ws. obsadzania stanowisk w NIK w 2013 r. 

To nieprawomocny finał toczącego się od 2018 r. procesu dotyczącego zarzutów nadużycia władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 r. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany przez prokuraturę w sierpniu 2017 r. Kwiatkowskiemu zarzucono cztery przestępstwa m.in. nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Łodzi, wicedyrektora delegatury w Rzeszowie i wicedyrektora departamentu środowiska Izby. Natomiast Bury został m.in. oskarżony o podżeganie do nadużycia władzy przy okazji konkursów na stanowiska dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie i jego zastępcy.

Sąd uniewinnił Kwiatkowskiego od jednego z czterech zarzutów, a Burego uniewinnił od jednego z trzech zarzutów. Obaj byli obecni we wtorek w sądzie - zgodzili się na podawanie nazwisk. W sprawie oskarżony był też b. wicedyrektor rzeszowskiej delegatury NIK Paweł A. Jemu również sąd wymierzył karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kary wobec wszystkich oskarżonych zostały zawieszone na okres próby dwóch lat. Jednocześnie sąd wymierzył grzywny - Kwiatkowskiemu i Buremu po 50 tys. zł, zaś Pawłowi A. - 30 tys. zł.

- Sąd wymierzając kary zobligowany był do uwzględnienia, że swoim zachowaniem oskarżeni godzili w tak fundamentalne dobro prawne, jakim jest autorytet i prawidłowość funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli oraz w interes prywatny osób startujących w konkursach. Tak wymierzone kary, zdaniem sądu, są słuszne i sprawiedliwe - mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Szumniak.

Politycy komentują wyrok sądu

Do decyzji sądu odnieśli się już politycy opozycji. Michał Woś napisał w mediach społecznościowych: - Kolejny skazany z ekipy Tuska! ‼️Krzysztof Kwiatkowski, senator z koalicji 13 grudnia, i Jan Bury z PSL - każdy z nich usłyszał dziś wyrok skazujący na KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI w zawiasach na 2 lata i 50 tys zł grzywny za ustawienie konkursów w NIK. 

exb wstęp 25.11.2025
Senator Kwiatkowski jak guma
16 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki