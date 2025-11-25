Izraelski ambasador u szefa MSZ. Wiadomo, jak przebiegło spotkanie

Wpis Jad Waszem na platformie X dotyczący noszenia przez Żydów opasek w okupowanej Polsce wywołał dyplomatyczną reakcję.

Polska wezwała ambasadora Izraela, by wyjaśnić kontekst historyczny i podkreślić, że Polska była wówczas pod okupacją niemiecką.

Instytut Jad Waszem doprecyzował swój wpis, jednak polskie MSZ podkreśla wagę precyzji w przekazie historycznym.

Dowiedz się, dlaczego takie uproszczenia historyczne są niedopuszczalne i jakie dalsze kroki podjęła Polska!

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski wezwał na wtorek ambasadora Izraela w związku ze sprawą niedzielnego wpisu Jad Waszem (org. Yad Vashem) na platformie X z 23 listopada. Napisano w nim, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”. - 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida - dodał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym antysemickie prawo.

Szef MSZ Radosław Sikorski poprosił tego samego dnia instytut o doprecyzowanie wpisu i wskazanie, że kiedy zmuszono Żydów do noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, Polska była pod niemiecką okupacją. W niedzielę wieczorem instytut Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdę Dawida był wydany przez niemieckie władze. Rzecznik MSZ przekazał we wtorek przed godziną 12, że spotkanie się już odbyło, a MSZ reprezentował wiceminister Wojciech Zajączkowski.

Wewiór powiedział, że ambasador Izraela ze zrozumieniem przyjął reakcję Polski na wpis Jad Waszem. - Nie będzie naszej zgody na to, żeby tak upraszczać historię i pomijać tak ważne fakty. Jad Waszem jest zbyt ważną instytucją, która prowadzi badania nad Holokaustem, która prowadzi działania edukacyjne, i musi być świadomość wagi języka, którego używa - podkreślił rzecznik MSZ.