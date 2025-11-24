Ambasador Izraela został wezwany do polskiego MSZ w związku z kontrowersyjnym wpisem instytutu Jad Waszem, który sugerował, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli zmuszani do noszenia odznak.

Polski rząd i instytucje, w tym MSZ, Premier Tusk, Muzeum Auschwitz-Birkenau i IPN, stanowczo skrytykowały wpis Jad Waszem, podkreślając, że nakaz noszenia opasek wprowadzono w Polsce pod niemiecką okupacją.

Mimo próśb o sprostowanie, Jad Waszem nie zmodyfikował treści wpisu, co doprowadziło do reakcji dyplomatycznej i wezwania ambasadora Izraela na pilne konsultacje.

Sprawa wywołała oburzenie w Polsce i stanowi kolejny przykład napięć w relacjach polsko-izraelskich dotyczących interpretacji historii II wojny światowej.

Ambasador Izraela w Polsce, Yaakov Finkelstein, został wezwany na pilne konsultacje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Powodem tej decyzji jest kontrowersyjny wpis opublikowany przez jerozolimski instytut Jad Waszem, który dotyczył sytuacji w Polsce podczas II wojny światowej. Mimo próśb polskiego rządu, treść wpisu nie została zmodyfikowana, co wywołało oburzenie i reakcję na szczeblu dyplomatycznym.

Kontrowersyjny wpis Jad Waszem

Jad Waszem, izraelska instytucja zajmująca się dokumentowaniem historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętnianiem jej ofiar, zamieściła w niedzielę wpis na platformie X, który wywołał falę krytyki w Polsce. Instytut stwierdził, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

W dalszej części wpisu dodano: "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida". Instytut zachęcił również do zapoznania się z pełną analizą tego antysemickiego prawa.

Reakcja polskich władz i instytucji

Wpis Jad Waszem spotkał się z natychmiastową reakcją polskich polityków i instytucji. Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zwrócił się bezpośrednio do Jad Waszem na platformie X, prosząc o doprecyzowanie, że w czasie, gdy wprowadzono nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida, Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją.

Jad Waszem odpowiedział, wskazując, że w artykule, do którego link prowadził z wpisu, znajduje się informacja o niemieckich władzach jako odpowiedzialnych za ten nakaz. Jednak Radosław Sikorski uznał to za niewystarczające i, wobec braku poprawy wprowadzającego w błąd wpisu, podjął decyzję o wezwaniu ambasadora Izraela do MSZ.

Premier Donald Tusk również zabrał głos w tej sprawie, wyrażając nadzieję, że "ta kompromitacja" instytutu z Jerozolimy "obudzi ich uwagę i sumienie i nie będą więcej takich głupot robić".

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, przypomniał na platformie X, że polskie terytorium było wówczas pod okupacją nazistowskich Niemiec, które wprowadziły te "haniebne zasady".

Głos Muzeum Auschwitz-Birkenau i IPN

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu również zareagowało na wpis Jad Waszem, oceniając go jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość". Muzeum podkreśliło, że Jad Waszem powinien być instytucją, która zna fakty historyczne i jest "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie, nie przystoi instytucjom takim jak Jad Waszem.

Rola Jad Waszem

Jad Waszem, czyli Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja, której celem jest dokumentowanie historii narodu żydowskiego podczas Zagłady oraz upamiętnianie ofiar tego tragicznego okresu.

