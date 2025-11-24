Ambasador Izraela wezwany do MSZ po kontrowersyjnym wpisie Jad Waszem o Polsce

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-11-24 17:22

Burza dyplomatyczna po wpisie Jad Waszem! Po tym, jak izraelski instytut opublikował kontrowersyjny wpis na temat Polski w czasie II wojny światowej, ambasador Izraela w Polsce, Yaakov Finkelstein, został wezwany na pilne spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mimo apelu szefa polskiej dyplomacji, Radosława Sikorskiego, treść wpisu nie została zmieniona, co wywołało stanowczą reakcję polskich władz i instytucji.

Yaakov Finkelstein

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Ambasador Izraela został wezwany do polskiego MSZ w związku z kontrowersyjnym wpisem instytutu Jad Waszem, który sugerował, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli zmuszani do noszenia odznak. 
  • Polski rząd i instytucje, w tym MSZ, Premier Tusk, Muzeum Auschwitz-Birkenau i IPN, stanowczo skrytykowały wpis Jad Waszem, podkreślając, że nakaz noszenia opasek wprowadzono w Polsce pod niemiecką okupacją. 
  • Mimo próśb o sprostowanie, Jad Waszem nie zmodyfikował treści wpisu, co doprowadziło do reakcji dyplomatycznej i wezwania ambasadora Izraela na pilne konsultacje. 
  • Sprawa wywołała oburzenie w Polsce i stanowi kolejny przykład napięć w relacjach polsko-izraelskich dotyczących interpretacji historii II wojny światowej.

Ambasador Izraela w Polsce, Yaakov Finkelstein, został wezwany na pilne konsultacje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Powodem tej decyzji jest kontrowersyjny wpis opublikowany przez jerozolimski instytut Jad Waszem, który dotyczył sytuacji w Polsce podczas II wojny światowej. Mimo próśb polskiego rządu, treść wpisu nie została zmodyfikowana, co wywołało oburzenie i reakcję na szczeblu dyplomatycznym.

Kontrowersyjny wpis Jad Waszem

Jad Waszem, izraelska instytucja zajmująca się dokumentowaniem historii narodu żydowskiego podczas Zagłady i upamiętnianiem jej ofiar, zamieściła w niedzielę wpis na platformie X, który wywołał falę krytyki w Polsce. Instytut stwierdził, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności".

W dalszej części wpisu dodano: "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida". Instytut zachęcił również do zapoznania się z pełną analizą tego antysemickiego prawa.

Reakcja polskich władz i instytucji

Wpis Jad Waszem spotkał się z natychmiastową reakcją polskich polityków i instytucji. Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zwrócił się bezpośrednio do Jad Waszem na platformie X, prosząc o doprecyzowanie, że w czasie, gdy wprowadzono nakaz noszenia opasek z Gwiazdą Dawida, Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją.

Jad Waszem odpowiedział, wskazując, że w artykule, do którego link prowadził z wpisu, znajduje się informacja o niemieckich władzach jako odpowiedzialnych za ten nakaz. Jednak Radosław Sikorski uznał to za niewystarczające i, wobec braku poprawy wprowadzającego w błąd wpisu, podjął decyzję o wezwaniu ambasadora Izraela do MSZ.

Premier Donald Tusk również zabrał głos w tej sprawie, wyrażając nadzieję, że "ta kompromitacja" instytutu z Jerozolimy "obudzi ich uwagę i sumienie i nie będą więcej takich głupot robić".

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, przypomniał na platformie X, że polskie terytorium było wówczas pod okupacją nazistowskich Niemiec, które wprowadziły te "haniebne zasady".

Głos Muzeum Auschwitz-Birkenau i IPN

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu również zareagowało na wpis Jad Waszem, oceniając go jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość". Muzeum podkreśliło, że Jad Waszem powinien być instytucją, która zna fakty historyczne i jest "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie, nie przystoi instytucjom takim jak Jad Waszem.

Rola Jad Waszem

Jad Waszem, czyli Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to izraelska instytucja, której celem jest dokumentowanie historii narodu żydowskiego podczas Zagłady oraz upamiętnianie ofiar tego tragicznego okresu.

  

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut!
Pytanie 1 z 15
Jarosław Kaczyński:
Przeczytaj także:
Sikorski gani Nawrockiego. Poseł PSL: Prezydent dał pretekst
Polityka SE Google News
ZDRADZAMY TAJEMNICE HEWELIUSZA. JAK DOSZŁO DO TREGEDII?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL