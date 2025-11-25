Nagranie z wizyty Nawrockiego w Czechach trafiło do sieci. Te kadry mówią wszystko

„18 tys. wyświetleń w kilka godzin”. Internet rzucił się na wideo

Wpis na platformie X pojawił się o 10:07 i od razu zaczął krążyć w sieci. Ponad 18 tys. wyświetleń tylko w pierwszej godzinie, dziesiątki komentarzy i udostępnień. Widać, że publiczność czekała na pierwsze „prawdziwe” kadry nowego prezydenta w międzynarodowej roli.

Nagranie nie jest przemówieniem, to dziennik wizyty, ujęcia z płyty lotniska, wejście na pokład, rozlokowanie w kabinie, zejście po trapie, powitanie z kwiatami i formalny protokół. Zero politycznej narracji, same gesty, które w dyplomacji znaczą więcej niż słowa.

Chłód Pragi i czerwony dywan

Przełomowa decyzja TSUE! Chodzi o uznanie małżeństw osób tej samej płci

Pierwsze sekundy wideo otwierają scenę nocnego przylotu, zimna Praga, mokry asfalt, służby lotniskowe oddające sygnał świetlny. Gdy drzwi samolotu się otwierają, prezydent Nawrocki i jego żona wyłaniają się z kabiny jak z teatralnej kulisy. Czeskie delegacje, bukiety, ukłony i wymiana uprzejmości, dyplomacja bez słów.

Kilkanaście godzin później kadry zmieniają ton, śnieg, mury Hradczan, czerwony dywan i straż honorowa. Nawrockiemu towarzyszy czeski prezydent Petr Pavel, ujęcie z dronowej perspektywy niemal napisałoby komunikat samo: „Polska i Czechy wchodzą w nowy etap współpracy”.

Wnętrza, które mówią

Nagranie kończą kadry z wnętrza pałacu, wysokie okna, złote ramy, ciężkie zasłony i rzadko spotykana cisza dyplomatycznych rozmów. Widać już tylko dwóch ludzi stojących naprzeciwko siebie, wymieniających uścisk dłoni. Narracja nie jest agresywna, raczej symboliczna, nowy prezydent na arenie międzynarodowej, pierwszy sprawdzian, pierwsza lekcja dyplomacji.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki odbiera Kasię ze szkoły

Express Biedrzyckiej - Anna Kwaśnik [NASK] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.