7-letnia Polka zginęła na Ukrainie. Prokuratura wszczęła śledztwo po śmierci Amelki

Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku rakietowego w Tarnopolu, gdzie zginęła polska obywatelka.

Siedmioletnia Amelia i jej matka zginęły w wyniku brutalnego ostrzału, o który podejrzewa się siły rosyjskie.

Sprawa naruszenia prawa międzynarodowego jest w toku.

- Śledztwo to dotyczy naruszenia prawa międzynarodowego na terytorium Ukrainy, na którym toczą się działania zbrojne i zabójstwa, 19 listopada tego roku, w Tarnopolu to przestępstwo zagrożone - powiedział w rozmowie z radiem Eska Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według informacji przekazanych polskim śledczym, istnieje prawdopodobieństwo, że uderzenie rakietowe przeprowadziły siły Federacji Rosyjskiej: -Poznańska Prokuratura Okręgowa zwróciła się do ambasady Ukrainy o pomoc w uzyskaniu ze wskazanego Wydziału lub innej instytucji dokumentów dotyczących tego zdarzenia - dodał Wawrzyniak. Za to przestępstwo grozi od 12 lat więzienia do dożywocia. Równolegle swoje postępowanie prowadzi ukraińska Służba Bezpieczeństwa.

Do dramatycznych zdarzeń w Ukrainie i śmierci Polki, tuż po dramacie, odnieśli się polscy politycy. Premier Donald Tusk napisał: - Amelia miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu podczas brutalnego rosyjskiego ataku rakietowego. Nigdy nie spełni żadnego ze swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się skończyć — i Rosja nie może jej wygrać. Bo to także wojna o przyszłość naszych dzieci – przekazał w mediach społecznościowych.

CZYTAJ: Rosyjskie bestialstwo w Tarnopolu. Nie żyje 7-letnia Polka. „Amelka zginęła ze swoją mamą"

Prezydent Karol Nawrocki także zareagował:- Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci 7 letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz Jej mamy.

Jak podał wówczas portal NEXTA Polska, cytując wpis szkoły, do której chodziła 7-latk, czyli podstawówki 27 im. Viktora Hurniaka w Tarnopolu:- Niestety potwierdziła się informacja o śmierci uczennicy klasy 2-B Amelii [...] i jej mamy Oksany. Obejmując się nawzajem, spłonęły żywcem w wyniku rakietowego ataku wroga. Cała nasza społeczność szkolna pogrążona jest w żałobie.