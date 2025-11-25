Poradnik bezpieczeństwa trafi wkrótce do pierwszych Polaków

Co robić na wypadek zagrożenia?

W ostatnich miesiącach Polska doświadczyła nalotu dronowego i aktów dywersji na kolei, a eksperci ostrzegają, że musimy być gotowi także na wyłączenia prądu czy brak wody. Publikacja przygotowana przez MSWiA ma pomóc obywatelom w praktycznym przygotowaniu się na sytuacje kryzysowe i budować odporność całego społeczeństwa.

MSWiA podkreśla: - Twoje przygotowanie ma znaczenie – każdy z nas może zwiększyć swoje bezpieczeństwo, jeśli wcześniej zadba o podstawowe środki ochrony – informuje resort spraw wewnętrznych. Poradnik ma zatem charakter edukacyjny i praktyczny: uczy, jak chronić siebie, rodzinę, zwierzęta i otoczenie w obliczu zagrożeń.

Treść podręcznika została podzielona na kilka kluczowych obszarów. Pierwszy dotyczy przygotowania rodziny i domu – od zapasów żywności i wody, przez plecak awaryjny, po zabezpieczenie mieszkania na wypadek pożaru czy powodzi. Drugi obszar to ewakuacja i sygnały alarmowe – poradnik tłumaczy, jak rozpoznać komunikaty ostrzegawcze, gdzie szukać schronienia i jak zachować się w tłumie. Trzeci blok obejmuje zagrożenia techniczne i infrastrukturalne, takie jak długotrwały brak prądu, awarie wodociągów czy zakłócenia transportu. Kolejny rozdział poświęcono zagrożeniom militarnym i terrorystycznym – od nalotów lotniczych, przez ataki chemiczne czy biologiczne, aż po rozpoznawanie podejrzanych zachowań.

Bądź gotowy na czas kryzysu. Zapoznaj się z poradnikiem bezpieczeństwa „Super Expressu”!

Poradnik trafi do naszych domów

Ważną częścią podręcznika jest też cyberbezpieczeństwo, czyli ochrona przed phishingiem, dezinformacją i cyberatakami. Całość uzupełniają praktyczne wskazówki dotyczące pierwszej pomocy i higieny w kryzysie.

Poradnik nie jest suchym dokumentem – to zestaw prostych rad, które można wdrożyć od razu. Autorzy podkreślają, że bezpieczeństwo zaczyna się od codziennych nawyków: przygotowania zapasów, znajomości sygnałów alarmowych czy planu rodzinnego na kryzys.

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował niedawno, że wydrukowano już 2 mln egzemplarzy poradnika a pierwsze egzemplarze dla cywilów dotrą do mieszkańców naszego kraju w grudniu. Ale w każdej chwili można pobrać elektroniczną wersję poradnika ze strony https://www.gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa.

