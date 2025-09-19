Bądź gotowy na czas kryzysu. Zapoznaj się z poradnikiem bezpieczeństwa „Super Expressu”!

Trwa niewypowiedziana wojna

Rosyjskie drony nad Polską to jedna z wielu groźnych prowokacji, z którymi mamy do czynienia od dłuższego czasu. Major Arkadiusz Kups, ekspert ds. bezpieczeństwa zaznacza, że Polska jest dla Rosji solą w oku, ponieważ wspiera Ukrainę dostawami broni. – Akty dywersji, w tym pożary magazynów i ważnych składów, a także cyberataki na systemy informatyczne nie są przypadkowe. Celem Putina jest destabilizacja naszej sytuacji. Dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze – nie tylko na atak z powietrza, który uważam za mało prawdopodobny, ale także na nagły brak prądu czy wody. Rosja może zaatakować naszą infrastrukturę krytyczną, a łatwo sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli zabraknie prądu, albo paliwa na stacjach – tłumaczy ekspert.

Poradnik Bezpieczeństwa dla każdego Polaka. Co zawiera?Właśnie na takie sytuacje ma nas przygotować rządowy Poradnik bezpieczeństwa, który w formie książki (trwa druk 13 mln egzemplarzy) zostanie rozesłany do wszystkich gospodarstw domowych. – Na początku przyszłego roku broszura będzie dostępna w każdym domu – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński (49 l.).

Jak przetrwać atak dronów i rakiet – poradnik na sytuację zagrożenia krok po kroku

Startuje poradnik "Super Expressu"

Rządowy poradnik jest już dostępny online, a w najbliższych wydaniach „Super Expressu” ukaże się seria artykułów, w których szczegółowo omówimy zawarte w nim zagadnienia. W artykułach odpowiemy na pytanie: jak reagować na sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. W kolejnych publikacjach przedstawimy, co robić w przypadku pożaru, powodzi czy braku prądu. Z tekstów będzie można również dowiedzieć się, jak postępować w razie ataku z powietrza, zagrożenia chemicznego czy cyberataku. W następnych częściach cyklu poruszymy m.in. temat przygotowania zapasów, zawartości plecaka ewakuacyjnego (i co warto mieć w samochodzie), a także opieki nad zwierzętami w czasie kryzysu.

Gen. Szkutnik: Żelazna Brama25