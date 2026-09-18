Żurek ma propozycję dla Ziobry: Powinien pójść na współpracę. Stawia jednak warunek 

- Zeznania prezesa Zondacrypto Przemysława Krala obciążają Zbigniewa Ziobrę, który miał obiecać blokowanie śledztwa i przyjął od Krala 450 tys. zł darowizny.
- Kral współpracuje z prokuraturą, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek sugeruje, że Ziobro również mógłby pójść na współpracę, choć wątpi, że się na to zdecyduje.
- Żurek dopuszcza możliwość, że były minister mógłby zostać tzw. małym świadkiem koronnym, jeśli zdecydowałby się ujawnić dowody i weryfikowalne informacje.
Prezes Zondacrypto współpracuje ze śledczymi
Na początku września premier Donald Tusk (69 l.) odczytał w Sejmie fragment zeznań prezesa Zondacrypto Przemysława Krala, które obciążają byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. – Zbyszek zapoznał się z aktami. (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił – odczytał Tusk. Kral zeznał też, że umówił się z Ziobrą, iż przeleje na jego fundację 2 mln zł, choć udało się przelać tylko 450 tys. zł. Były minister przyznał, że dostał pieniądze. – Zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. (...) Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.
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Ziobro małym świadkiem koronnym?
Kral zgodził się na współpracę z prokuraturą i złożył obszerne zeznania. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma propozycję dla Zbigniewa Ziobry. – Namawiam pana Ziobrę, żeby w kwestii afery Zondacrypto poszedł na współpracę. Ma zapewne wiele informacji, które byłyby pomocne w ściganiu przestępców – powiedział „Super Expressowi”. – Wątpię jednak, aby się na to zdecydował – dodaje prokurator generalny. Czy Ziobro mógłby zostać małym świadkiem koronnym? – To zależy, czy chciałby zeznawać, pokazywać dowody i mówić prawdę, którą procesowo da się zweryfikować – tłumaczy Waldemar Żurek.