Żurek ma propozycję dla Ziobry: Powinien pójść na współpracę. Stawia jednak warunek 

Zeznania prezesa Zondacrypto Przemysława Krala obciążają Zbigniewa Ziobrę, który miał obiecać blokowanie śledztwa i przyjął od Krala 450 tys. zł darowizny.

Kral współpracuje z prokuraturą, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek sugeruje, że Ziobro również mógłby pójść na współpracę, choć wątpi, że się na to zdecyduje.

Żurek dopuszcza możliwość, że były minister mógłby zostać tzw. małym świadkiem koronnym, jeśli zdecydowałby się ujawnić dowody i weryfikowalne informacje.

Prezes Zondacrypto współpracuje ze śledczymi

Na początku września premier Donald Tusk (69 l.) odczytał w Sejmie fragment zeznań prezesa Zondacrypto Przemysława Krala, które obciążają byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. – Zbyszek zapoznał się z aktami. (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił – odczytał Tusk. Kral zeznał też, że umówił się z Ziobrą, iż przeleje na jego fundację 2 mln zł, choć udało się przelać tylko 450 tys. zł. Były minister przyznał, że dostał pieniądze. – Zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. (...) Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

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Ziobro małym świadkiem koronnym?

Kral zgodził się na współpracę z prokuraturą i złożył obszerne zeznania. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma propozycję dla Zbigniewa Ziobry. – Namawiam pana Ziobrę, żeby w kwestii afery Zondacrypto poszedł na współpracę. Ma zapewne wiele informacji, które byłyby pomocne w ściganiu przestępców – powiedział „Super Expressowi”. – Wątpię jednak, aby się na to zdecydował – dodaje prokurator generalny. Czy Ziobro mógłby zostać małym świadkiem koronnym? – To zależy, czy chciałby zeznawać, pokazywać dowody i mówić prawdę, którą procesowo da się zweryfikować – tłumaczy Waldemar Żurek.

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