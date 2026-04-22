Żukowska z ostrą ripostą do ambasady Izraela. „Berkowicz jest, jaki jest”

Posłanka Żukowska ostro reaguje na wpis ambasady Izraela dotyczący posła Berkowicza.

„Posłów wybierają obywatele Polski”

Anna Maria Żukowska odniosła się bezpośrednio do wpisu ambasady Izraela, która domagała się „szybkich działań” wobec Konrada Berkowicza. Posłanka podkreśliła, że o składzie Sejmu nie decydują zagraniczne instytucje.

– Już Wam wiceszef MSZ odpisał, że do Sejmu posłów wybierają obywatele Polski, a nie ambasady obcych państw – napisała. W jej ocenie wpis ambasady przekroczył granice dyplomatycznej wypowiedzi. – Berkowicz jest, jaki jest, ale Wam się chyba w głowach poprzewracało, żeby nam mówić, dla kogo jest miejsce w Sejmie, a dla kogo nie – dodała.

Mocne słowa o Berkowiczu

Żukowska nie broniła jednocześnie samego posła Konfederacji. Wprost zaznaczyła, że jego poglądy są znane i budzą kontrowersje.

– W Waszym parlamencie jest miejsce dla nacjonalisty Ben Gvira. No jakoś jest – napisała, wskazując na analogię do izraelskiej sceny politycznej.

„Co byśmy mieli niby zrobić?”

Posłanka odniosła się także do oczekiwań ambasady dotyczących działań wobec Berkowicza.

– „Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania”. Co byśmy mieli niby według Was zrobić? Powiesić go, jak Wy za chwilę będziecie wieszać Palestyńczyków? – napisała.

Już Wam wiceszef MSZ odpisał, że do Sejmu posłów wybierają obywatele Polski, a nie ambasady obcych państw. Berkowicz jest, jaki jest, ale Wam się chyba w głowach poprzewracało, żeby nam mówić dla kogo jest miejsce w Sejmie, a dla kogo nie. W Waszym parlamencie jest miejsce dla…— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) April 22, 2026

Co napisała ambasada Izraela?

We wtorek na profilu ambasady Izraela w Polsce pojawił się wpis, który wywołał polityczną burzę. Placówka odniosła się do osoby Konrada Berkowicza i jego wcześniejszych wypowiedzi oraz zachowań.

„Polski poseł Konrad Berkowicz ma wątpliwą przeszłość, która obejmuje publiczne poparcie dla nazizmu” – napisano w komunikacie. W dalszej części wpisu ambasada podkreśliła: „Historia pokazała, do czego prowadzą rasizm i antysemityzm – Polska wie o tym aż za dobrze. Taka osoba nie ma miejsca w parlamencie demokratycznej Polski. Oczekujemy, że polskie władze podejmą zdecydowane i szybkie działania”.

Do wpisu dołączono również zdjęcie posła z przeszłości, co tylko spotęgowało skalę reakcji wśród polityków i komentatorów.

SCHETYNA: W PiS szykuje się RZEŹ! Kaczyński chce zniszczyć Morawieckiego.