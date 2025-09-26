Żukowska testuje cierpliwość Hołowni. Chciała wyrzucić go z Sejmu i oddać władzę Czarzastemu

Anna Maria Żukowska złożyła wniosek formalny, by głosowania poprowadził Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Szymon Hołownia miał w tym czasie spotkać się z aktywistami „Ostatniego pokolenia”.

Aktywiści chcą przedstawić projekt ustawy dotyczącej ratowania PKP Cargo i wsparcia związków zawodowych.

Hołownia skomentował to jako „sprytną próbę przyspieszenia rotacji marszałków”.

Rotacja przewodniczącego Sejmu między Polską 2050 a Lewicą planowana jest na połowę kadencji.

Polityczna przepychanka w Sejmie

Podczas czwartkowych obrad Sejmu Anna Maria Żukowska niespodziewanie wystąpiła z wnioskiem formalnym, który miałby zmienić przebieg głosowań. Posłanka Lewicy zaproponowała, by to wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty przeprowadził głosowania, a Szymon Hołownia wyszedł przed budynek Sejmu i spotkał się z aktywistami ruchu „Ostatnie pokolenie”.

„Składam wniosek formalny o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania, w ten sposób, żeby głosowania mógł przeprowadzić marszałek Włodzimierz Czarzasty, a pan marszałek mógł udać się przed Sejm, na spotkanie ze stowarzyszeniem ‘Ostatnie pokolenie’…” – powiedziała Żukowska z mównicy sejmowej.

Jak dodała, aktywiści próbowali się spotkać z Hołownią, aby przedstawić swój projekt ustawy dotyczący m.in. ratowania PKP Cargo i wsparcia związków zawodowych, ale przewodniczący izby miał odmówić im wejścia do środka mimo wcześniejszych zapowiedzi.

Hołownia: „Sprytna próba przyspieszenia rotacji”

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiedział na wystąpienie Żukowskiej krótko, ale z wyraźną ironią. „Sprytna próba przyspieszenia rotacji [marszałków]” – skwitował jej propozycję.

Sformułowanie to nawiązuje do planowanej rotacji stanowiska marszałka Sejmu, w ramach której Hołownia ma ustąpić ze stanowiska w połowie kadencji. Jego następcą ma zostać właśnie Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Spór o „Ostatnie pokolenie”

Aktywiści klimatycznego ruchu „Ostatnie pokolenie” już wcześniej zapowiadali, że chcą spotkać się z marszałkiem Sejmu, by przedstawić projekt ustawy mający na celu m.in. restrukturyzację PKP Cargo oraz działania wspierające związki zawodowe. Jak twierdzą, mimo wcześniejszych deklaracji otwartości ze strony Hołowni, nie zostali wpuszczeni do parlamentu.

Rafalska punktuje Tuska: „Rodzina stała się obciążeniem. Rząd odrzucił wartości”

Ich postulaty wpisują się w szerszą debatę dotyczącą przyszłości kolei i roli państwa w ratowaniu spółek strategicznych. Dla Lewicy temat jest również istotnym elementem politycznego sporu z Trzecią Drogą i Polską 2050 o kształt gospodarczej polityki rządu.

Express Biedrzyckiej - CELIŃSKI OPOLSKA cz. 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.