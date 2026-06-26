Żukowska ostrzega Tuska! "Trzeba się tym zająć, inaczej pan przegra wybory"

Małgorzata Broniek-Ziółek
pmar
2026-06-26 10:34

Czy skandal wokół Szpitala Południowego w Warszawie może stać się początkiem politycznego końca Koalicji Obywatelskiej? Coraz więcej polityków nie wyklucza takiego scenariusza. W porannej rozmowie RMF FM przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska nie zostawiła na władzach Warszawy suchej nitki i ostrzegła, że konsekwencje mogą sięgnąć znacznie dalej niż stołeczny ratusz. Żukowska wprost zaapelowała do premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, z krótkimi, ciemnymi, kręconymi włosami i intensywnym spojrzeniem, ubrana w czarną marynarkę ze złotymi guzikami. W tle widoczne rozmyte logo z napisem MAŁOPOLSKA. Zdjęcie ilustruje ważny moment, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: ART SERVICE / Super Express

Afera wokół Szpitala Południowego wybuchła po ujawnieniu nieprawidłowości dotyczących pracy lekarzy i nadzoru nad placówką. Odpowiedzialność polityczna spadła na władze Warszawy, z prezydentem Rafałem Trzaskowskim na czele. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM Anna Maria Żukowska nie kryła oburzenia, mówiąc, że nie tego oczekiwali mieszkańcy, bo oczekiwali po prostu jasnej odpowiedzi na pytanie, co się tam stało i co zawiodło. Jej zdaniem, zawiódł nadzór, skoro nie wykryła tego żadna komórka, żaden audyt, tylko aferę wykryli dziennikarze.

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Coraz głośniej mówi się o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Lewica nie podjęła jeszcze decyzji, czy poprze taki ruch, ale sama Żukowska przyznała, że wokół władz stolicy narasta fala niezadowolenia. Jak podkreśliła, sprawa Szpitala Południowego nie jest jedynym problemem warszawskiego ratusza. Wymieniała także kwestie budżetu obywatelskiego, planów miejscowych i przygotowania miasta do zmian klimatycznych. Jednocześnie zdaniem przewodniczącej klubu Nowej Lewicy, kryzys w ochronie zdrowia i afera wokół Szpitala Południowego mogą przełożyć się na wynik kolejnych wyborów. - To może być historia, która spowoduje, że wyborcy nie odnowią nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale też nam mandatu na rządzenie czy współrządzenie za półtora roku i to jest dla mnie martwiące - mówiła.

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Następnie wprost zaapelowała do Donalda Tuska: 

- Panie premierze, trzeba się tym zająć, inaczej pan przegra wybory i nie będzie pan premierem

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A.M.ŻUKOWSKA: PIENIĄDZE NA SŁUŻBĘ ZDROWIA MUSZĄ SIĘ ZNALEŹĆ
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DONALD TUSK
Anna Maria Żukowska
SZPITAL POŁUDNIOWY