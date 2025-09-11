Zostanie uruchomiony artykuł 5. NATO? Michał Dworczyk nie ma złudzeń

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-11 11:11

Incydent z rosyjskimi dronami, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wywołał falę dyskusji na temat stanu obronności Polski. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w programie "Graffiti" Polsat News, wyraził głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją. Ocenił, że polskie wojsko "nie jest gotowe do nowej wojny", a kraj jest "w dużej mierze bezbronny" w obliczu zagrożeń, takich jak masowe ataki dronów.

Michał Dworczyk

i

Autor: TOMASZ GOLLA/SUPER EXPRESS Michał Dworczyk
  • Michał Dworczyk z PiS wyraził zaniepokojenie stanem obronności Polski po incydencie z rosyjskimi dronami, oceniając, że polskie wojsko nie jest gotowe na "nową wojnę".
  • Dworczyk podkreślił, że Polska ma luki w systemie obrony powietrznej i nie dorównuje skuteczności Ukrainy w zestrzeliwaniu dronów (25% vs 70-80%).
  • Zaapelował do rządu o skorzystanie z propozycji Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej szkolenia polskiego wojska w walce z nowoczesną ofensywą powietrzną.
  • Dworczyk zwrócił uwagę na nieefektywność używania drogiej amunicji do zestrzeliwania dronów, proponując wprowadzenie tańszych i masowych środków obronnych, takich jak broń maszynowa.

Michał Dworczyk, choć pochwalił reakcję wojskowych na incydent z dronami, podkreślił, że wydarzenie to obnażyło poważne luki w polskim systemie obrony powietrznej. Stwierdził, że Polska nie poradziłaby sobie z atakami na skalę ukraińską. Europoseł wskazał na drastyczną różnicę w skuteczności zestrzeliwania dronów między Polską a Ukrainą. Podczas gdy ukraińska armia osiąga 70-80% skuteczności, Polska w nocnym incydencie zdołała zestrzelić zaledwie 25% celów. Polityk zauważył, że polskie siły zbrojne są przygotowane na "starą wojnę", opartą na tradycyjnych metodach walki, a nie na nowoczesne środki napadu powietrznego, takie jak drony.

Propozycja prezydenta Ukrainy

W kontekście deficytów w polskiej obronie, Michał Dworczyk odniósł się do propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaoferował pomoc w szkoleniu polskiego wojska w walce z nowoczesną ofensywą powietrzną. Dworczyk zaapelował do polskiego rządu o skorzystanie z tej oferty, podkreślając, że wymaga to przełamania "pewnych blokad mentalnych i ograniczeń". Uznał to za najrozsądniejsze posunięcie w obliczu ujawnionych słabości. Europoseł podkreślił, że zamiast szukać winnych, należy skupić się na wyjściu z trudnej sytuacji, która została "obnażona ostatniej nocy".

Artykuł 5. NATO 

Dworczyk odniósł się również do kwestii ewentualnej pomocy ze strony NATO, studząc optymizm co do automatycznego uruchomienia artykułu 5 w przypadku masowego ataku dronów. "Muszę rozczarować, bo wcale nie jest oczywiste, że przy 200 czy 400 dronach art. 5 zostałby od razu uruchomiony" – powiedział Dworczyk. Zaznaczył, że nawet Sojusz Północnoatlantycki nie jest w pełni przygotowany do natychmiastowego prowadzenia walki z tego typu zagrożeniami.

Droga amunicja i konieczność zmian

Europoseł skomentował również ekonomiczne aspekty obrony przed dronami, nawiązując do wypowiedzi Sławomira Mentzena o "strzelaniu z armaty do wróbla". Dworczyk potwierdził, że używane rakiety są drogie i trudne w produkcji, a ich stosowanie do zestrzeliwania pojedynczych dronów jest nieefektywne i niekorzystne. Zamiast drogich rakiet, Dworczyk wskazał na potrzebę wprowadzenia masowych i tanich środków obronnych, takich jak broń maszynowa czy miny przeciwpiechotne. Zasugerował inspirowanie się ukraińskim systemem, bazującym na mobilnych zespołach obrony przeciwlotniczej, jako przykładem połączenia nowoczesnych technologii z prostymi zasobami.

W naszej galerii można zobaczyć pokłosie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony:

Drony nad Polską
42 zdjęcia
Sonda
Jak oceniasz reakcję polskich służb na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony?
RZECZNIK PREZYDENTA: WBIJANIE SZPILEK GŁUPIE I NIEBEZPIECZNE | PORANNY RING
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATO
MICHAŁ DWORCZYK