Zostanie uruchomiony artykuł 5. NATO? Michał Dworczyk nie ma złudzeń

Michał Dworczyk, choć pochwalił reakcję wojskowych na incydent z dronami, podkreślił, że wydarzenie to obnażyło poważne luki w polskim systemie obrony powietrznej. Stwierdził, że Polska nie poradziłaby sobie z atakami na skalę ukraińską. Europoseł wskazał na drastyczną różnicę w skuteczności zestrzeliwania dronów między Polską a Ukrainą. Podczas gdy ukraińska armia osiąga 70-80% skuteczności, Polska w nocnym incydencie zdołała zestrzelić zaledwie 25% celów. Polityk zauważył, że polskie siły zbrojne są przygotowane na "starą wojnę", opartą na tradycyjnych metodach walki, a nie na nowoczesne środki napadu powietrznego, takie jak drony.

Propozycja prezydenta Ukrainy

W kontekście deficytów w polskiej obronie, Michał Dworczyk odniósł się do propozycji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaoferował pomoc w szkoleniu polskiego wojska w walce z nowoczesną ofensywą powietrzną. Dworczyk zaapelował do polskiego rządu o skorzystanie z tej oferty, podkreślając, że wymaga to przełamania "pewnych blokad mentalnych i ograniczeń". Uznał to za najrozsądniejsze posunięcie w obliczu ujawnionych słabości. Europoseł podkreślił, że zamiast szukać winnych, należy skupić się na wyjściu z trudnej sytuacji, która została "obnażona ostatniej nocy".

Artykuł 5. NATO

Dworczyk odniósł się również do kwestii ewentualnej pomocy ze strony NATO, studząc optymizm co do automatycznego uruchomienia artykułu 5 w przypadku masowego ataku dronów. "Muszę rozczarować, bo wcale nie jest oczywiste, że przy 200 czy 400 dronach art. 5 zostałby od razu uruchomiony" – powiedział Dworczyk. Zaznaczył, że nawet Sojusz Północnoatlantycki nie jest w pełni przygotowany do natychmiastowego prowadzenia walki z tego typu zagrożeniami.

Droga amunicja i konieczność zmian

Europoseł skomentował również ekonomiczne aspekty obrony przed dronami, nawiązując do wypowiedzi Sławomira Mentzena o "strzelaniu z armaty do wróbla". Dworczyk potwierdził, że używane rakiety są drogie i trudne w produkcji, a ich stosowanie do zestrzeliwania pojedynczych dronów jest nieefektywne i niekorzystne. Zamiast drogich rakiet, Dworczyk wskazał na potrzebę wprowadzenia masowych i tanich środków obronnych, takich jak broń maszynowa czy miny przeciwpiechotne. Zasugerował inspirowanie się ukraińskim systemem, bazującym na mobilnych zespołach obrony przeciwlotniczej, jako przykładem połączenia nowoczesnych technologii z prostymi zasobami.

