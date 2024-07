Żona Ziobry i Jacek Kurski w fuchami w Parlamencie Europejskim. Szczegóły

Mastalerek ostro do premiera Tuska. „Role mogą się odwrócić”

Gazeta przypomina, że we wtorek 16 lipca rozpoczyna się sesja inauguracyjna nowej kadencji PE. "Faktowi" udało się ustalić w dwóch niezależnych źródłach, że były prezes TVP zostanie asystentem grupy europosłów PiS we frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR). "To na początek, bo być może jego funkcja się zmieni. Może zostać potem np. asystentem jednego z europosłów" — przekazał "Faktowi" anonimowo jeden z polityków PiS. Dziennik potwierdził też wcześniejsze doniesienia, że żona Zbigniewa Ziobry pozostaje w roli asystentki w PE. "Fakt" przypomina, że Kotecka-Ziobro w styczniu tego roku znalazła się w gronie asystentów dwóch europosłów Suwerennej Polski. "Będzie im doradzać dalej — tym razem Patrykowi Jakiemu i Jackowi Ozdobie" - pisze dziennik.

Jacek Kurski startował do Parlamentu Europejskiego z okręgu numer 5 i otrzymał 32 tysiące głosów. Były prezes Telewizji Polskiej nie zdobył mandatu europosła.