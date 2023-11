Żona Owsiaka została doktorem. Wielka duma w rodzinie szefa WOŚP

Włodzimierz Karpiński wyszedł na wolność! Z celi trafi do Brukseli. "Ogromnie się cieszę, że tato wróci do nas"

Doktor honoris causa to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym. Za co Lidia Niedźwiedzka-Owsiak dostała tak zacny tytuł? Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadał Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak tytuł doktora honoris causa. Dyrektor ds. medycznych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymała go za wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i unikatową działalność na rzecz tworzenia najwyższych standardów w ochronie zdrowia. Na doniosłej uroczystości towarzyszył małżonce Jurek Owsiak i inni przedstawiciele jego fundacji.

- To połączenie pracy, rodziny, miłości i odpowiedzialności za nasz kraj, za służbę zdrowia naszego kraju sprawiło właśnie, że te osiągnięcia są tak duże. To legło właśnie u podstaw nadania pani Lidii Niedźwieckiej-Owsiak tytułu doktora honoris causa naszej uczelni - powiedział podczas uroczystości prof. dr hab Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

