i Autor: Andrzej Iwańczuk/Reporter Donald Tusk & Andrzej Duda

Wotum zaufania

Duda: Czy Tusk ryzykuje upadek rządu? "Sprawdzam" może być pułapką

Prezydent Andrzej Duda skomentował decyzję premiera Donalda Tuska o głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu. W jego ocenie to "mocne zagranie" i forma sprawdzenia lojalności koalicjantów. Duda odniósł się również do wyniku wyborczego Rafała Trzaskowskiego, nazywając go "czerwoną kartką" dla szefa rządu. Co jeszcze powiedział prezydent?