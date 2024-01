Żona Kamińskiego przed więzieniem w Radomiu. Jest nagranie

Przypomnijmy - 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek policja zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Obaj politycy zostali już przewiezieni do zakładów karnych - Maciej Wąsik trafił do więzienia w Przytułach Starych, zaś Mariusz Kamiński do Radomia. W związku z ich zatrzymaniem i osadzeniem za kratami, bardzo ostro protestuje Prawo i Sprawiedliwość. 11 stycznia pod Sejmem odbyła się manifestacja, gdzie przemawiał Jarosław Kaczyński oraz Mateusz Morawiecki. Wiadomo, że w proteście wzięły również udział żony Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. Barbara Kamińska tego samego dnia, wieczorem, była także obecna pod zakładem karnym, gdzie karę odbywa jej mąż. Zabrała również głos.

- Niech usłyszy nas głos. Niech Mariusz Kamiński wie, że są ludzie, którzy walczą ze złem. Gdy byłam u niego wczoraj w areszcie na Grochowie i powiedziałam, że będę na marszu sama bez niego i powiedziałam: „Co byś chciał powiedzieć ludziom?”. On uśmiechnął się smutnym uśmiechem i powiedział: „Pozdrów ich bardzo serdecznie ode mnie. Pozdrów tych, którzy dobrze myślą o Polsce i powiedz, by walczyli ze złem - stwierdziła.

Poniżej zobaczycie zdjęcia z zakładu karnego, do którego trafił Mariusz Kamiński:

Spontaniczna manifestacja pod aresztem śledczym w Radomiu. Przemawia żona ministra Mariusza Kamińskiego.#UwolnićWięźniówPolitycznych pic.twitter.com/v8TiY8NuAJ— Radosław Fogiel (@radekfogiel) January 11, 2024

