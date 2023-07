Zobacz, ile dostaniesz za pracę w 2024 roku. Konkretne wyliczenia

Rząd proponuje 700 zł podwyżki

W 2023 r. z powodu wysokiej inflacji płaca minimalna wzrosła dwukrotnie: w styczniu i lipcu. Aktualnie wynosi ona 3600 zł brutto. W 2024 r. wynagrodzenie to również wzrośnie dwukrotnie. O ile? Rozmowy w tej sprawie odbyły się 10 lipca na Forum Dialogu Społecznego. Rząd chce, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, od stycznia 2024 roku ma wynieść 27,70 zł, a od lipca - 28,10 zł.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wyjaśniła z czego wynika podana przez rząd kwota. - Obliczaliśmy propozycję minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 na bazie kwoty (minimalnego wynagrodzenia) od lipca, czyli 3600 zł. Automatycznie przy wyliczeniach tej kwoty braliśmy pod uwagę minimalne wynagrodzenie za rok 2023, wskaźnik weryfikacyjny, ponieważ inflacja zaplanowana w ustawie budżetowej, a rzeczywista inflacja na 2023 r., różniły się. Uwzględnialiśmy także prognozowaną inflację na rok 2024, zaplanowaną w projekcji budżetu - powiedziała Maląg.

OPZZ domaga się 4540 zł brutto

Posiedzenie RDS nie przyniosło rozstrzygnięcia, ponieważ strona społeczna zażądała wyższych kwot. "Solidarność" zaproponowała, by od stycznia płaca minimalna wzrosła do 4100 zł, a od lipca do 4350 zł. Jeszcze większej podwyżki oczekują Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. - Nasza propozycja to 4420 średniorocznie. Od stycznia 4300 zł a od lipca 4540 zł – mówi nam Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. - Tymczasem rząd chce zaoferować średniorocznie 4271 zł – dodaje.

O wysokości ostatecznej kwoty zdecyduje rząd i poinformuje o wysokości płaci minimalnej do 15 września. Czy przychyli się do propozycji związkowców? Być może tak, szczególnie, że zbliżają się wybory parlamentarne.

Policzyliśmy, że zgodnie z propozycją rządu, pracownik będzie mógł zarobić w ciągu roku 51 252 zł, a wg propozycji OPZZ zarobiłby 53 040 czyli o 1788 zł więcej.

