Znów czarne chmury nad Braunem. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosła

Na początku czerwca Prokurator Generalny Adam Bodnar wystąpił do Roberty Metsoli z prośbą o zgodę na pociągnięcie europosła Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej. Według informacji prokuratury, sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia sześciu przestępstw przez europosła. Wśród zarzutów znajduje się m.in. pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie oraz oszczerstwa pod adresem lekarki Gizeli Jagielskiej. Incydent miał miejsce w kwietniu 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Kolejne oskarżenie dotyczy nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym oraz obrazy uczuć religijnych. Według śledczych Braun dopuścił się tego, udzielając wywiadu opublikowanego na platformie YouTube. W materiale odnosił się m.in. do zdarzenia z 12 grudnia 2023 roku w Sejmie, gdzie użył gaśnicy do zgaszenia świecy chanukowej.

Jak twierdzi prokuratura, Grzegorz Braun w jednym z wywiadów poparł swoje działanie i zachęcał odbiorców do podobnych postaw. Chanukę określił jako „przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji, stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików”.

Ostatni zarzut dotyczy wydarzeń z 18 marca 2025 roku w Opolu, gdzie – według ustaleń śledczych – Braun zniszczył dziesięć plakatów, nanosząc na nie napis „STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ” przy użyciu czarnej farby. Wcześniej, w maju, europosłowie zagłosowali za uchyleniem immunitetu Grzegorza Brauna w innej sprawie, która także obejmowała incydent ze świecą chanukową i inne kontrowersyjne działania posła.

Procedura uchylenia immunitetu w PE zakłada, że decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów. Zanim jednak dojdzie do głosowania, sprawa trafia pod obrady komisji prawnej, która przygotowuje rekomendację — za lub przeciw odebraniu immunitetu. Należy pamiętać, że samo uchylenie immunitetu nie przesądza o winie europosła. Umożliwia jedynie wszczęcie postępowania przez odpowiednie organy w kraju. Ostateczne decyzje, w tym ewentualne pozbawienie mandatu, należą do władz państwa członkowskiego, zgodnie z krajowym prawem wyborczym.

