Grzegorz Braun stanie przed sądem? Parlament Europejski uchyla immunitet europosłowi

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić Grzegorzowi Braunowi aż siedem zarzutów. Jak wyjaśnił Prokurator Generalny Adam Bodnar, dotyczą one różnorodnych przestępstw:

"Dwa z nich dotyczą naruszenia nietykalności cielesnej oraz znieważenia lekarza - dyrektora Narodowego Centrum Kardiologii."

Trzy kolejne to "różne czyny chuligańskie."

Ostatnie dwa dotyczą "skandalicznego zachowania Grzegorza Brauna w polskim Sejmie – publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej oraz naruszenia nietykalności cielesnej osoby podejmującej interwencję." Incydenty w Sejmie, Instytucie i sądzie

Dwa z zarzutów odnoszą się do głośnego incydentu z grudnia 2023 roku, kiedy to Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Kolejne dotyczą zdarzeń w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie Braun miał zablokować wykład o Holokauście, uszkodzić mienie (w tym sprzęt elektroniczny) i nie opuścić siedziby Instytutu na żądanie dyrektora. Prokuratura bada również sprawę wyniesienia choinki z krakowskiego sądu i wrzucenia jej do kosza.

Atak na dyrektora szpitala i inne kontrowersje

Dwa zarzuty dotyczą również wydarzeń z 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii – Państwowym Instytucie Badawczym. Wówczas Braun, w towarzystwie grupy osób bez maseczek, wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora, dr Łukasza Szumowskiego.

Inne postępowania w toku

Oprócz wymienionych zarzutów, prokuratura prowadzi również inne postępowania z udziałem Grzegorza Brauna. Jedno z nich dotyczy pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, gdzie Braun miał próbować uniemożliwić pracę ginekolożce Gizeli Jagielskiej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy.

Kolejne postępowania dotyczą znieważenia Żydów oraz nawoływania do nienawiści w związku z wypowiedzią Brauna z debaty prezydenckiej zorganizowanej przez "Super Express". Ponadto, policja i prokuratura prowadzą postępowanie w sprawie spotkania wyborczego Brauna w Białej Podlaskiej, gdzie z budynku urzędu miasta zdjęto flagę Ukrainy.

Co dalej?

Po otrzymaniu zgody z Parlamentu Europejskiego, Prokuratura Okręgowa w Warszawie bezzwłocznie wyznaczy termin czynności z Grzegorzem Braunem. Przypomnijmy, że Braun został usunięty z Konfederacji w styczniu 2025 roku i jest obecnie wykluczony z obrad PE.

