Karol Nawrocki to kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich. W sondażach pojawia się na drugim miejscu, jeśli chodzi o pierwszą turę wyborów, za Rafałem Trzaskowskim (kandydatem Koalicji Obywatelskiej). W podcaście Kultury Liberalnej z cyklu "Prawo do niuansu" gościł profesor Antoni Dudek, który ocenił, co dałaby wygrana Nawrockiego w kontekście obecnej władzy. Zdaniem profesora, jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem to koalicja rządząca będzie miała niemały kłopot: - Nawrocki jest dużo twardszym politykiem od Dudy i to widać na pierwszy rzut oka - ocenił profesor. Zdaniem eksperta celem Nawrockiego będzie doprowadzenie do zwarcia z władzą, a przez to do doprowadzenie do wcześniejszych, przedterminowych wyborów.

Dalsza ocena Karola Nawrockiego była jeszcze ostrzejsza. Prof. Antoni Dudek wprost wyznał, co o nim sądzi. Padły bardzo mocne słowa:

Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał. I chcę powiedzieć jasno: to jest człowiek, dla którego kariera jest, powiedziałbym, tematem numer jeden. To jest człowiek niezwykle niebezpieczny, co mówię jako człowiek obserwujący polską politykę od ponad 30 lat. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. I mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością - przyznał politolog.

Wybory prezydenckie 2025

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie 2025 to najważniejsze wydarzenie polityczne tego roku. Wiadomo, że odbędą się one wiosną, najpewniej w maju. Dokładna data wyborów nie jest znana, jednak marszałek Sejmu zapowiedział, że że poda ją już 8 stycznia, zaś zgodnie z procedurami zarządzenie związane z datą wyborów prezydenckich pojawi się 15 stycznia.

Znamy już główne nazwiska kandydatów w wyborach, oto ich nazwiska:

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej;

Karol Nawrocki, kandydat obywatelski, któremu poparcia udzieliło Prawo i Sprawiedliwość;

Szymon Hołownia, kandydat z poparciem Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego;

Sławomir Mentzen, kandydat z ramienia Konfederacji;

Marek Jakubiak, kandydat Wolnych Republikanów;

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy;

Marek Woch, kandydat Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy".

