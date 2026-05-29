Znany aktor zaatakował posłów PiS w barze! Zaskakująca decyzja prokuratury

Rok temu Jacek Kopczyński miał zaatakować m.in. Dariusza Mateckiego.

Aktorowi postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej posłów.

Prokuratura je potwierdziła, ale zdecydowała się umorzyć postępowanie.

Zobacz, jak wytłumaczono tę decyzję.

Awantura aktora z posłami

20 maja późnym wieczorem poseł PiS Dariusz Matecki wybrał się do baru w hotelu poselskim na kolację. Jak relacjonował w rozmowie z "Super Expressem" poseł, znany aktor serialu „M jak miłość” Jacek Kopczyński, miał podejść do jego stolika przy którym siedział z partyjnym kolegą, a następnie obrazić byłego ministra Zbigniewa Ziobrę. - Z pełną agresją jakiś człowiek krzycząc, że „Ziobro to c***!” I pyta czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko - relacjonował nam Matecki.

- Wracałem z oświadczeń poselskich z Sejmu. Wstąpiłem do sejmowej restauracji, zamówiłem flaki. Siedzieliśmy z posłami PiS, m.in. Krzysztofem Cieciórą, ale też z posłami Konfederacji, np. Witoldem Tumanowiczem. W pewnym momencie ten aktor podszedł do naszego stolika, bardzo źle wyraził się o Zbigniewie Ziobrze i rzucił się na mnie, złapał mnie za szyję. Poseł Ciecióra wstał i dostał w twarz od niego - dodawał.

Zobacz: To przelało czarę goryczy! Wymowny gest Lecha Wałęsy: "Zdjąłem flagę ukraińską z piersi"

- Przyjąłem atak tego aktora, facet chciał zaatakować posła Mateckiego, a ja byłem najbliżej jego i uderzenia przyjąłem. Nic mi się nie stało, dostałem w twarz, szyję – wspominał poseł Ciecióra. Koniec końców musiała zareagować Straż Marszałkowska, a na miejsce została wezwana policja. Po przebadaniu alkomatem aktora okazało się, miał około promil alkoholu w organizmie (WIĘCEJ: Awantura aktora z posłami PiS. Jacek Kopczyński z zarzutami).

Decyzja prokuratury

Jak ustalił portal tvn24.pl, prokuratura zdecydowała o umorzeniu postępowania prowadzonego z urzędu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że choć doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, czyn nie miał związku z wykonywaniem mandatu poselskiego. - Brak jest interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego — przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z tvn24.pl.

Sprawdź: Polacy o nowym pomyśle rządu: Nie chcemy płacić na gwiazdy!

Prokuratura uznała, że parlamentarzyści nie wykonywali w tym czasie obowiązków służbowych, mimo że przebywali na terenie kompleksu sejmowego. Śledczy wskazali, że samo przebywanie w restauracji sejmowej nie oznacza automatycznie wykonywania mandatu poselskiego. W ocenie prokuratury sprawa może być więc rozpatrywana wyłącznie jako czyn ścigany z oskarżenia prywatnego. - W niniejszej sprawie nie można mówić o wyczerpaniu znamion czynu zabronionego wobec pokrzywdzonego Dariusza Mateckiego oraz pokrzywdzonego Krzysztofa Ciecióry, albowiem w czasie czynu nie pełnili oni obowiązków służbowych — wyjaśnił prok. Skiba.

Pełnomocnik Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry złożył zażalenie do decyzji prokuratury. Ponadto umorzenie śledztwa nie oznacza również definitywnego końca odpowiedzialności prawnej. Ponieważ prokuratura uznała, że mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej, poszkodowani mogą dochodzić swoich praw z oskarżenia prywatnego.

Galeria poniżej: Matecki zamknięty na dwa miesiące. Prokuratura chciała więcej

30

Sonda Jak oceniasz działalność Dariusza Mateckiego? Dobrze Średnio Źle Nie wiem

Poranny Ring | MATECKI O KOMISJI: ALE ŻEŚCIE EKIPĘ ZMONTOWALI, EKIPĘ TOTALNYCH... Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.